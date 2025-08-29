聽新聞
統籌分配款中央、地方有落差？政院：卓揆將邀地方首長討論分配議題

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者潘俊宏／攝影
行政院發言人李慧芝。記者潘俊宏／攝影

財政部今天公布並通知各地方政府115年度統籌分配稅款數額，不少縣市反映和原先預估增加的數額出現短差，行政院發言人李慧芝表示，統籌分配稅款增加近9成，佔歲入近1/3，且中央挹注地方財源再創新高，卓院長將邀集各縣市首長，討論事權分配議題。

李慧芝表示，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，增加幅度將近9成，且佔中央歲入比率達31%。

她指出，明年度中央政府挹注各地方政府的各項財源，整體總額再創歷史新高。但也因此，中央不得不重新檢討中央與地方的事權分配，行政院卓榮泰院長近期將邀集全國各地方政府首長針對此議題進行討論。

行政院方面舉例，由於新版財劃法水平分配公式問題，有部分縣市獲配的統籌分配稅款，增加幅度非常高，但也有如連江縣的分配稅款卻是負成長。例如台北市由今年度696.8億元，增加至明年度的1149.2億元，總計增加452.4億元，幅度將近65%；即使北市府加計「金融營業稅短少補助款」10.2億 ，今年度以707億計算，明年度總計也增加442.2億元，增幅也高達62.5%。但相較之下，連江縣明年度的統籌分配稅款卻是負成長，財政部為此先添補以彌平差額。

行政院 財政部 李慧芝 卓榮泰 財劃法

