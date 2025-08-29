中央統籌分配稅款台中較原估算多33億元 財政局：仍要看補助款狀況
台中市原本估算明年統籌分配款為708億元，較今年增加262億元，市府今天收到財政部發函，明年估算統籌分配款741億元，比原估算還多33億元。財政局指出，目前尚未收到明年度一般性補助款與計畫型補助款數額，具體財政狀況仍不確定。
台中市2025年統籌分配稅款446億元，財劃法修正案今年3月公布實施後，能分得稅款大增，市府以2025年稅款套用新公式計算，台中明年可增加262億元。財政局指出，今天收到財政部來函，以2026年稅收估算，台中明年統籌分配稅款為741億元，較今年增加295億元，也比原先預估多33億元。
財政局長游麗玲表示，估計值增加主要是中央估計2026年徵得稅款較2025年高，實際狀況還要看明年實徵稅額而定，至於為何他縣市出現「比原本估計值」低的情形，她也不清楚。
明年統籌分配稅款比原預估增加33億元，是否意味台中市明年有更多財源？游麗玲坦言，根據主計總處說法，明年的「統籌分配款＋一般性補助款＋計畫型補助款」總和只要不低於今年，就不違反財劃法，因此實際狀況還是要等一般性補助款與計畫型補助款數額出爐才能確認，目前尚未收到中央來函。
