藍綠白都反對 宜蘭風電說明會急喊卡

綠能爭議頻傳，台亞風能旗下的「宜風電力」要到宜蘭海岸線設風力發電廠，在海岸線插上十四部風力發電機，藍綠白民代齊反對，原定九月二日舉辦的地方說明會已臨時取消。業者說，避免因資訊誤差造成對立衝突，決定擇期再辦。

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被檢方搜索時，嗆檢調「知道我背後是誰嗎?」國民黨立委吳宗憲昨藉此大酸「知道我背後是誰嗎？是廣大不願低頭的宜蘭人」，宣示反風機決心。

吳宗憲表示，下周二原訂在五結鄉成興里舉辦的「宜風陸域風力發電計畫影響說明會」，因為地方民意的強烈反對而暫時取消，但必須緊盯、反抗到底，近來接連爆出的綠能弊案更是一記警鐘，綠能背後弊案叢生、鬼影幢幢，當權貴把綠能變成煉金術，當能源政策變成金錢遊戲，誰來守護宜蘭的土地與子孫？因此絕不能讓同樣的劇本在蘭陽平原上演。

民進黨縣議會黨團總召陳文昌說，這項計畫對宜蘭沿海影響很大，地方反彈強烈，希望業者知難而退，就此結束。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠表示，光電板、風機不僅蠶食鯨吞美麗國土，更讓一批批的綠營權貴賺得盆滿缽滿，如今還打算插上醜陋的風機，犧牲宜蘭海岸線，宜蘭人絕不會容忍，「直到台亞風能聽進在地民意，滾出宜蘭」。

台亞風能執行長李建勳表示，宜風陸域風力發電計畫八月下旬要開會的消息公告上網後，宜蘭掀起一股擔憂甚至反對聲音，也有民代表達將率眾至會場抗議，因此決定擇期再辦，會持續與鄉親溝通。

台亞風能表示，計畫案還在蒐集民意，尚未啟動環評程序。該公司沒有政黨背景，請外界勿胡亂影射。

光電板清運慢 環長喊委屈

立法院財政聯席委員會昨審查六九三億元「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，環境部長彭啓明接連被在野黨立委問到光電板清運延宕時，直呼「我也很委屈」。儘管質詢擦出火花，特別預算仍在朝野共識下全案照列。

彭啓明表示，受損光電板處理量能約一個月兩千九百噸，遠大於這次約兩千六百噸，但沒遇過一個月處理這麼大量；至於確定無法回收比率有多少，要能源署靠編號統計，粗估不到百分之五。彭啓明說，廠商已提出清除計畫，希望延到九月五日，環境部正在審核是否合理；廠商自己要清理，環境部已經依廢清法最重罰則裁罰三百萬元。

若廠商屆期無法清運完畢，政府如何出手？彭啓明表示，會按廢棄物清理法代位求償，目前編列的十六億元預算主要處理石綿等廢棄物，不含光電板；已查過該廠商手上的錢夠用，基本上不會用到政府的錢，要求限期清除完畢，如假扣押等手段也在準備。