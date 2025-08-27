聽新聞
綠能弊案／曾文生：施壓是形容詞 鄭銘謙：證據到哪 就辦到哪

聯合報／ 記者李成蔭唐筱恬蔡晉宇鄭媁林海／台北報導
經部綠能疑爆弊案，「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的，法務部長鄭銘謙（右）昨受訪時表示，證據到哪裡就辦到哪裡。記者曾吉松／攝影
經部綠能疑爆弊案，「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的，法務部長鄭銘謙（右）昨受訪時表示，證據到哪裡就辦到哪裡。記者曾吉松／攝影

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟向綠能業者收賄施壓台電，傳出經濟部長郭智輝向檢調指「還有更大尾的還未浮出水面」。法務部長鄭銘謙表示，該案北檢偵查中，證據到哪就辦到哪。

台電董事長曾文生昨表示，「施壓是個形容詞」，真相讓司法機關調查比較好。另傳出鄭亦麟「擺出部長姿態」與台電交涉，曾表示，當時他是經濟部次長，他不知情，鄭也沒有對他這樣。

鄭銘謙昨列席立法院備詢被問及此案時回應，該案按證據來辦。是否會找郭智輝問話？鄭強調，完全尊重北檢的偵查。

國民黨立委吳宗憲表示，若郭智輝知道更大尾的，就歡迎郭出來當檢舉人，為國家多做一點事。

國民黨質疑，涉案的泓德能源過去多次與經濟部長郭智輝有交集，檢調應傳喚郭智輝。郭昨聲明表示，對於意圖將他與過往綠電弊案連結的抹黑言論，已逾越政治攻防底線，更是對他個人畢生信譽的嚴重侮辱，將蒐證不排除提告，絕不姑息。

至於郭智輝是否向檢調表示「還有更大尾的」，郭的聲明未提及，經濟部表示無法證實，也沒有評論。

郭智輝強調，檢調單位應擴大、加速偵辦所有綠電弊案，不分黨派、沒有上限、嚴查到底。任何以發展綠能為名，行謀取私利之實的蛀蟲都應受法律最嚴厲制裁。

民進黨發言人吳崢昨指國民黨民代惡意將司法案件與能源政策連結，企圖抹黑綠能發展，並拿泓德能源公司大做文章；但實際上，泓德能源董事長謝源一就是國民黨大老張亞中的女婿，人脈與國民黨淵源甚深，旗下太登太陽能公司更曾在二○二二年新北市長選舉時，捐款支持侯友宜，顯見泓德與藍營關係密切。

張亞中回應表指女兒多年前自由戀愛結婚，他從未過問或參與女婿公司的任何事務。

國民黨智庫副執行長凌濤昨表示，他引用郭智輝親口說的「還有更大尾的」，要求檢視綠能產業是否藏汙納垢，郭的回應同樣是一紙訴狀；如果因此退讓，台灣的綠能發展將繼續被特定的利益集團侵蝕。為人民看緊荷包、監督施政，他無所畏懼，直球對決。

