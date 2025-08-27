聽新聞
涉向綠能業者收賄 鄭亦麟嗆檢調「知道我背後是誰？」

聯合報／ 記者王聖藜邵心杰／連線報導
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左二）涉嫌收賄，東煒建設董事長陳健盛與兒子陳冠滔（右後）涉行賄經濟部高官，喬饋電容量，昨凌晨遭聲押禁見獲准。記者潘俊宏／攝影
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（左二）涉嫌收賄，東煒建設董事長陳健盛與兒子陳冠滔（右後）涉行賄經濟部高官，喬饋電容量，昨凌晨遭聲押禁見獲准。記者潘俊宏／攝影

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉向綠能業者收賄百萬元，施壓台灣電力公司要求饋電容量，檢調搜索時他將手機丟出窗外，對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」台北地方法院昨凌晨裁定羈押禁見，檢調向上追查是否還有未曝光共犯。

北院昨凌晨以有勾串之虞、涉犯重罪及有滅證之實，裁定鄭亦麟羈押禁見，被控行賄的東煒建設公司董事長陳健盛及其擔任董事的兒子陳冠滔，一併裁定羈押禁見，全案三人在押。檢調清查鄭涉用家人帳戶收賄百萬元，本身有數百萬元不明來源財產，鄭稱是母親所贈與，卻未有贈與課稅證據，得知被裁定羈押禁見時淚灑羈押庭。

據了解，鄭亦麟向辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」檢調懷疑鄭背後有「高人」涉案，甚至利用行政權替鄭撐腰，向上追查是否有未曝光共犯。

台北地檢署檢察官高文政本月廿五日指揮調查局台南市調查處廿二路搜索，在鄭亦麟的住處未發現其手機，後來在該大樓附近發現一支被棄置的手機，查證是鄭持有，臨時丟出窗外，查扣手機設法還原資料。

據了解，檢調人員至鄭亦麟住處搜索時，第一時間即詢問鄭手機去向，鄭回答「前一天手機不見了」，指前一天從高雄市回到台北市，因聚餐應酬，從停車場返回住處途中遺落手機。辦案人員認為手機是關鍵的重要證物，依鄭述訴沿其返家路線搜索找到手機。

檢調接獲檢舉，鄭亦麟涉向綠能業者收賄施壓台電，依貪汙收賄、財產來源不明、洗錢罪偵辦。檢調行動前，臉書「爆料公社」出現貼文指控鄭亦麟涉收賄、洗錢，外界認為疑是內部揭發弊案

鄭亦麟與前總統蔡英文關係密切，被稱為「小英男孩」，畢業於台灣大學經濟系，案發前行事低調，廿八歲當上行政院能源及減碳辦公室主任，二○一八年轉任綠能科技產業推動中心擔任副執行長。

收賄 洗錢 能源 貪汙 弊案 鄭亦麟 蔡英文 爆料公社

涉向綠能業者收賄 鄭亦麟嗆檢調「知道我背後是誰？」

