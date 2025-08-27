台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚台鹽綠能前總經理蘇坤煌前妻及漁民等3人作證，前妻稱蘇坤煌債台高築，還被錢莊追著跑，曾為他清償上千萬元債務仍清不完，而蘇將前妻勞健保掛名鴻暉國際公司且每月匯款4萬多元給她，至少有1、2年，蘇的前妻說，就她的理解是贍養費。

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤截流，讓台鹽、台綠損失近4億損失，陳啓昱等人被訴違反證交法等罪嫌。

台南地院合議庭傳喚蘇坤煌的前妻、七股下山子寮漁民及龍德宮主委等3人隔離詢問，蘇姓漁民說，當初對口為晁暘開發負責人戴妤倩，當時對方稱是台鹽公司派來的，或稱是台鹽的人，當初簽約是因對方保證可以繼續養殖漁業，在不影響養殖情況下仍可出租土地做漁電共生才簽約，並在公證人見證下簽約，租金匯款也是由台鹽綠能支付，太陽能建置完成後則由三地能源負責。「畢竟台鹽是老公司」他並未查證戴妤倩與台鹽之間的關係。

經法官提示，龍德宮陳姓主委證實，鴻暉國際公司負責人蘇俊仁於2022、2023年各捐款30萬元給龍德宮，宮廟也發感謝狀給蘇俊仁。陳說，認識蘇俊仁，但私下沒有溝通，平安宴或神明生也會邀請蘇俊仁，但對其工作並不清楚。

蘇坤煌前妻也到庭作證，指不知道蘇坤煌到底在外欠了多少錢，每次都說是最後一筆，她真的受不了。她說，婚前曾陸續拿1千萬元給他償債，母親也借錢給他，被錢莊追著跑，直至2014年協議離婚後，再也不問其債務問題。

她表示，當初協議離婚每月要給10萬贍養費及扶養費，以及償還1千萬債務，但沒有履約，也知道他自己也不好過。然而，蘇坤煌將前妻勞健保掛名鴻暉國際公司且每月匯款4萬多元給她，至少1、2年。

她表示，當初他有說每個月會匯款給她，也要她不用管那麼多，就她的理解這是贍養費，所以供自己使用。