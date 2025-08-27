快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

經濟部綠能弊案「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 專案小組：內部揭發弊案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（右），任內疑向兩家綠能業者收賄，26日被檢方聲押禁見。（記者林俊良／攝影）
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（右），任內疑向兩家綠能業者收賄，26日被檢方聲押禁見。（記者林俊良／攝影）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄百萬，台北地院今天凌晨認有勾串、滅證之虞，裁羈禁見。據調查，本案行動前，搶先見諸於臉書社群「爆料公社」等指控鄭涉收賄、洗錢等罪嫌，與內部揭發弊案有關。

據調查，檢調人員至鄭亦麟住處等地搜索，第一時間即詢及鄭有關手機去向，當時鄭回答「前一天手機不見了」。他向辦案人員表示，前一天從高雄回到台北，因聚餐應酬，自停車場返回住處途間，手機不知掉在何處？

辦案小組人員認手機是關鍵的重要證物，並依鄭述訴重返其返家路線，沿路搜索其可能掉落處所，費周章終於在住處大樓旁回程路上找到該支手機。

據悉，專案小組蒐證時間長達1年，但在準備搜索的前夕，將相關嫌疑人列入境管對象時，發現鄭的弟弟已經人在境外，甚至有人已在臉書「爆料公社」指控鄭涉收賄、洗錢等罪嫌，疑買下台北市豪宅等。

辦案人員認為，如鄭有心要滅證，或許就不需告知手機可能掉在何處？再加上已有人投訴媒體及見諸臉書社群相關內容，與內部揭發弊案有關。

鄭亦麟今晨遭裁押禁見，同案共犯東煒建設公司創辦人陳健盛、陳冠滔父子，隨後一併由法官裁定羈押禁見，目前全案有3人在押；根據鄭亦麟的言論，專案人員懷疑鄭亦麟背後另有「高人」涉案，日前收網後，繼續向上追查是否有未曝光的共犯在逃。

檢調接獲檢舉查出，鄭亦麟涉嫌施壓台電供電，並以親友當人頭取得東煒公司支付百萬元的顧問費，涉犯貪汙收賄、財產來源不明、洗錢多罪。

收賄 台電 貪汙 鄭亦麟 爆料公社

延伸閱讀

被指與綠能弊案有交集郭智輝嗆告 藍委：讓檢調理清楚

民進黨：任何弊案依法究辦 國民黨才是大搞綠能

罕見行動支付大量退票洗錢 高鐵緊急停用「台灣Pay」

「小英男孩」涉綠能弊案 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪

相關新聞

經濟部綠能弊案「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 專案小組：內部揭發弊案

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄百萬，台北地院今天凌晨認有勾串、滅證...

「小英男孩」鄭亦麟遭搜索手機丟窗外嗆「知道我背後是誰嗎？」 檢調向上查

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄百萬，檢調搜索時，鄭將手機丟出窗外，...

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，任內涉嫌向兩家綠能業者收賄，施壓台灣電力公司要饋電容量，檢方複...

影／「小英男孩」鄭亦麟涉貪羈押 與縱火犯一起上銬搭囚車

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控任內利用職權，向台電施壓分配「饋電容量」給東煒建設等2家業者，至少收賄近...

涉行賄經濟部高官喬饋電 東煒建設董座父子檔也羈押

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內向台電施壓配給「饋電容量」，護航業者取得較高額度開設綠能公司，至少收賄近...

施壓台電調整饋電量 「小英男孩」鄭亦麟收賄2百萬羈押禁見

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內向台電施壓配給「饋電容量」，護航業者取得較高額度開設綠能公司，至少收賄近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。