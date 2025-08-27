經濟部綠能弊案「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 專案小組：內部揭發弊案

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄百萬，台北地院今天凌晨認有勾串、滅證之虞，裁羈禁見。據調查，本案行動前，搶先見諸於臉書社群「爆料公社」等指控鄭涉收賄、洗錢等罪嫌，與內部揭發弊案有關。

據調查，檢調人員至鄭亦麟住處等地搜索，第一時間即詢及鄭有關手機去向，當時鄭回答「前一天手機不見了」。他向辦案人員表示，前一天從高雄回到台北，因聚餐應酬，自停車場返回住處途間，手機不知掉在何處？

辦案小組人員認手機是關鍵的重要證物，並依鄭述訴重返其返家路線，沿路搜索其可能掉落處所，費周章終於在住處大樓旁回程路上找到該支手機。

據悉，專案小組蒐證時間長達1年，但在準備搜索的前夕，將相關嫌疑人列入境管對象時，發現鄭的弟弟已經人在境外，甚至有人已在臉書「爆料公社」指控鄭涉收賄、洗錢等罪嫌，疑買下台北市豪宅等。

辦案人員認為，如鄭有心要滅證，或許就不需告知手機可能掉在何處？再加上已有人投訴媒體及見諸臉書社群相關內容，與內部揭發弊案有關。

鄭亦麟今晨遭裁押禁見，同案共犯東煒建設公司創辦人陳健盛、陳冠滔父子，隨後一併由法官裁定羈押禁見，目前全案有3人在押；根據鄭亦麟的言論，專案人員懷疑鄭亦麟背後另有「高人」涉案，日前收網後，繼續向上追查是否有未曝光的共犯在逃。

檢調接獲檢舉查出，鄭亦麟涉嫌施壓台電供電，並以親友當人頭取得東煒公司支付百萬元的顧問費，涉犯貪汙收賄、財產來源不明、洗錢多罪。

