小英男孩嗆「知道我背後是誰嗎？」 吳宗憲轟：權貴把綠能變煉金術

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
國民黨立委吳宗憲今天發文大酸「知道我背後是誰嗎？是廣大不願低頭的宜蘭人」，強調會全力守護東部海岸線，反對宜風陸域發電計畫。圖／取自吳宗憲臉書
國民黨立委吳宗憲今天發文大酸「知道我背後是誰嗎？是廣大不願低頭的宜蘭人」，強調會全力守護東部海岸線，反對宜風陸域發電計畫。圖／取自吳宗憲臉書

「小英男孩」、經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內向台電施壓配給「饋電容量」，護航業者取得較高額度開設綠能公司，至少收賄近200萬元，今晨遭羈押。國民黨立委吳宗憲大酸權貴把綠能變煉金術，並再提地方強烈的宜風陸域風力發電計畫，強調會緊盯到底，堅決反抗到底。

鄭亦麟在檢調搜索時，嗆聲「知道我背後是誰嗎?」吳宗憲今天在臉書藉文大酸「知道我背後是誰嗎？是廣大不願低頭的宜蘭人！」

吳宗憲表示，下周二原訂在五結鄉成興里舉辦的「宜風陸域風力發電計畫影響說明會」，因為地方民意的強烈反對，暫時取消。「各位鄉親，這暫時成功停下了他們的腳步，但不是最終的結束。因為我非常清楚，台亞的宜風計畫不會停止，他們會繼續嘗試推進、繼續找機會鑽漏洞。這也是為什麼，我們必須緊盯到底、堅決反抗到底」。

他在文中指出，近日社會接連爆出的綠能弊案，更是一記警鐘。人送外號「小英男孩」的鄭亦麟，涉嫌喬供電、收賄百萬，在被檢調搜索時，竟還有膽嗆聲「知道我背後是誰嗎？」綠能背後弊案叢生猶如鬼影幢幢，當這些權貴把綠能變成煉金術，當能源政策變成金錢遊戲，誰來守護宜蘭的土地與子孫？

吳宗憲表示，不能讓同樣的劇本在蘭陽平原上演。宜蘭沿海是世代賴以為生的家園，這裡有海岸線、有濕地、有養殖區、有聚落，怎因特定業者的私利，就被14支巨大的風機吞噬？彰化已有血淚的前車之鑑：低頻噪音、文蛤減收、居民健康受害，甚至老人被迫搬離家園。宜蘭怎能再重蹈覆轍？

吳宗憲說，「逆風」而行，絕不容易。但為了宜蘭子孫的健康，為了最美麗的東部海岸線，「這一場戰役，我們不退」。

有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（右），任內疑向兩家綠能業者收賄，26日被檢方聲押禁見。（記者林俊良／攝影）
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（右），任內疑向兩家綠能業者收賄，26日被檢方聲押禁見。（記者林俊良／攝影）

