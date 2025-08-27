「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生今天在立法院受訪表示，同仁有去作證，「我覺得狀況是這樣，施壓是一個形容詞」，到底是一個什麼樣的過程？讓司法機關來做比較清楚的調查，事實上會是比較好的過程。

媒體追問，傳出鄭亦麟疑似擺出部長姿態與台電交涉？曾文生表示，當時他是經濟部次長，他不知道有這樣狀況，鄭沒有對他有這樣的狀況。

另外，核三公投結束後引發核廢料選址討論，曾文生說，高階核廢料最終處置場選址的議題，需要地質條件非常嚴謹，原則上要先透過合理地質調查，把可能的地點找出來以後，再做進一步深入的地質了解。

曾文生說，現在比較普遍的方式，還要做地下實驗室，確認地質條件是否符合要求，但核廢料選址最重要還是要能夠得到民意的支持，科學條件、民意支持都是台電努力目標。