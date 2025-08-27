聽新聞
藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱
經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，國民黨質疑，涉案的「泓德能源」過去多次與經濟部長郭智輝有交集，檢調應傳喚郭智輝。郭智輝則表示，對於抹黑言論將進行維權。
郭智輝透過經濟部發出聲明表示，上周辭任經濟部長之職，原盼能回歸民間，靜心沉澱，但近日有特定政治人物利用媒體版面，透過影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結，此等行為，已逾越政治攻防之底線，更是對他個人畢生信譽的嚴重侮辱。
郭智輝也發表三點嚴正聲明：
第一、我的清白，不容妥協。本人一生投身產業界，奉公守法，以誠信為本。對於任何貪腐敗壞之事，向來深惡痛絕。歷屆官員若有任何涉貪情事，皆應由司法嚴查，還原真相。但若有任何人意圖將過往弊案與本人進行不當連結，或以影射、虛構之詞，蓄意抹黑攀扯，為捍衛我數十年來建立的聲譽，本人絕不姑息。自本聲明發布起，凡再有相關不實指控者，我將立即蒐集相關證據，進行維權事宜，絕無寬貸。
第二、我的立場，與總統、院長一致。打擊貪腐，是全民的共識；掃除綠電發展道路上的害群之馬，更是執政團隊的決心。我完全支持賴清德總統與卓榮泰院長的立場，檢調單位應擴大、加速偵辦所有綠電弊案，不分黨派、沒有上限、嚴查到底。任何以發展綠能為名，行謀取私利之實的蛀蟲，都應受到法律最嚴厲的制裁。無論我是否擔任公職，立場均然。
第三、我對政治人物，仍有期許。 問政可以犀利，但不能沒有底線；監督可以嚴厲，但不能悖離事實。我要敬告某些政治人物，人民賦予你的權力，是讓你用來建設國家，而不是摧毀他人的名譽。政治人物的信譽，是其最珍貴的資產。若一再以不實資訊作為攻擊的武器，刻意散布謠言以博取聲量，最終只會讓自己的政治生命與社會信譽，雙雙破產。
台灣的發展，需要的是基於事實的理性監督，而非基於謊言的惡意攻擊。我將離開公職，但捍衛自身清白的決心，永不改變。
