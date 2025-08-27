「小英男孩」鄭亦麟遭搜索手機丟窗外嗆「知道我背後是誰嗎？」 檢調向上查

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄百萬，檢調搜索時，鄭將手機丟出窗外，且對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」檢方聲押鄭，台北地院今凌晨以有勾串、滅證之虞，裁定鄭羈押禁見。

同案共犯東煒建設公司創辦人陳健盛、陳冠滔父子，隨後一併由法官裁定羈押禁見，目前全案有3人在押；根據鄭亦麟的言論，專案人員懷疑鄭亦麟背後另有「高人」涉案，日前收網後，繼續向上追查是否有未曝光的共犯在逃。

鄭亦麟在圈內被稱為「小英男孩」，與前總統蔡英文關係密切，畢業於台灣大學經濟系，案發前行事低調，不滿30歲就當上行政院能源及減碳辦公室主任，2018年再轉任「綠能科技產業推動中心」擔任副執行長。

檢調接獲檢舉查出，鄭亦麟涉嫌施壓台電供電，並以親友當人頭取得東煒公司支付百萬元的顧問費，涉犯貪汙收賄、財產來源不明、洗錢多罪。

台北地檢署檢察官日前「飛象過河」指揮調查局台南市調查處發動22路搜索，辦案人員在鄭的處所一度搜無鄭亦麟的手機，後來在搜索地附近發現一隻棄置的iPhone手機，經檢視為鄭本人所使用，鄭接受偵訊時態度惡劣，一度對辦案人員稱「知道我背後是誰嗎？」檢方訊後以有滅證之實，聲請對鄭羈押禁見。