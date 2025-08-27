快訊

「小英男孩」鄭亦麟遭搜索手機丟窗外嗆「知道我背後是誰嗎？」 檢調向上查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉收賄百萬羈押禁見。記者林俊良／攝影
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉收賄百萬羈押禁見。記者林俊良／攝影

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟涉協助東煒建設公司向台電「喬」供電收賄百萬，檢調搜索時，鄭將手機丟出窗外，且對辦案人員說「知道我背後是誰嗎？」檢方聲押鄭，台北地院今凌晨以有勾串、滅證之虞，裁定鄭羈押禁見。

同案共犯東煒建設公司創辦人陳健盛、陳冠滔父子，隨後一併由法官裁定羈押禁見，目前全案有3人在押；根據鄭亦麟的言論，專案人員懷疑鄭亦麟背後另有「高人」涉案，日前收網後，繼續向上追查是否有未曝光的共犯在逃。

鄭亦麟在圈內被稱為「小英男孩」，與前總統蔡英文關係密切，畢業於台灣大學經濟系，案發前行事低調，不滿30歲就當上行政院能源及減碳辦公室主任，2018年再轉任「綠能科技產業推動中心」擔任副執行長。

檢調接獲檢舉查出，鄭亦麟涉嫌施壓台電供電，並以親友當人頭取得東煒公司支付百萬元的顧問費，涉犯貪汙收賄、財產來源不明、洗錢多罪。

台北地檢署檢察官日前「飛象過河」指揮調查局台南市調查處發動22路搜索，辦案人員在鄭的處所一度搜無鄭亦麟的手機，後來在搜索地附近發現一隻棄置的iPhone手機，經檢視為鄭本人所使用，鄭接受偵訊時態度惡劣，一度對辦案人員稱「知道我背後是誰嗎？」檢方訊後以有滅證之實，聲請對鄭羈押禁見。

