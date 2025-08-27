影／「小英男孩」鄭亦麟涉貪羈押 與縱火犯一起上銬搭囚車
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控任內利用職權，向台電施壓分配「饋電容量」給東煒建設等2家業者，至少收賄近200萬元；台北地檢署認為鄭亦麟涉犯貪汙重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准；昔日風光的「小英男孩」鄭亦麟，今凌晨與新店縱火犯陳長鴻一同上銬，搭囚車前往台北看守所，令人不勝唏噓。
另外，東煒建設董事長陳健盛、兒子兼董事陳冠滔，也因涉及行賄遭法院羈押，父子檔也雙雙搭上囚車，囚車道外有4名親友團守候，目送囚車開走才離去，全案目前共3人收押。
63歲男子陳長鴻25日因遺產糾紛「心情不好」，竟用瓦斯罐縱火燒車，火勢延燒一旁住宅，導致8人送醫，警方獲報將陳逮捕，昨晚被檢方依公共危險罪聲押獲准，沒想到鄭亦麟卻與陳男銬在一起，模樣狼狽。
政府為擴大推廣再生能源，積極鼓勵民間企業投入開發綠電，但在配電系統（俗稱饋線）容量額度有限情況下，市場上常出現搶先登記申請容量的業者，但台電每年度都有饋電配額，如果業者分到的電量比例不高，產辦實務上很難運作。
調查指出，東煒建設近年布局高科技產業設施，在內湖潭美段一小段興建商辦大樓，另有設立數據中心，由於台電配給的饋電容量不足，陳健盛父子因此找上鄭亦麟求助，由鄭亦麟向下級單位台電公司施壓，要求在審查階段調配「松湖段」供電量比例，讓業者取得較高饋電容量，由於饋電容量取得極其不易，業者為感謝鄭亦麟大力幫忙，支付賄款到他胞弟帳戶。
上市公司太陽能大廠泓德能源，也因有電量需求行賄鄭亦麟，鄭亦麟雙親鄭伍廷、李佳珍擔心兒子直接收賄恐曝光犯行，要鄭亦麟跟業者簽假合約，製造金流斷點，泓德能源找來會計師鄭涵想辦法，最後決定以「顧問費」方式，將賄款編列成公司預算出帳，估計鄭亦麟收賄近200萬元，另有多筆財產來源不明款項。
調查局掌握情資後，清查鄭亦麟三親等帳戶，發現其胞弟帳戶確有異常資金，懷疑是鄭亦麟索賄款項，全案蒐證長達1年，直到最近疑有風聲走漏，前天發動大規模收網行動，但胞弟滯留海外未到案，鄭亦麟也否認有收賄。
鄭亦麟2018年擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，是離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲，蔡英文競選總統時，他與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，素有「小英男孩」稱號。
檢方前天共約談9名被告到案，泓德能源總經理周仕昌100萬元交保、聯合會計師事務所會計師鄭涵80萬元交保，均限制出境出海；鄭伍廷、李佳珍各10萬元交保；台電前副總經理蕭勝任、副總兼執行長許國隆、鄭亦麟友人徐子敬訊後請回。
