施壓台電調整饋電量 「小英男孩」鄭亦麟收賄2百萬羈押禁見

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內向台電施壓配給「饋電容量」，護航業者取得較高額度開設綠能公司，至少收賄近200萬元；調查局前天搜索約談十四人到案，台北地檢署認為鄭亦麟涉犯不違背職務收賄、財產來源不明等罪，且有串滅證之虞，昨訊後聲押禁見，台北地院今天凌晨裁准羈押。

同案聲押禁見包括東煒建設董事長陳健盛、兒子兼董事陳冠滔，目前由法院開庭中。

此外，涉及行賄的上市公司、太陽能大廠泓德能源總經理周仕昌100萬交保、聯合會計師事務所會計師鄭涵80萬交保，均限制出境出海；鄭亦麟父母鄭伍廷、李佳珍各10萬元交保；台電前副總經理蕭勝任、副總兼執行長許國隆、鄭亦麟友人徐子敬訊後請回。

據調查，政府為擴大推廣再生能源，積極鼓勵民間企業投入開發綠電，但在配電系統（俗稱饋線）容量額度有限情況下，市場上經常出現搶先登記申請容量的業者，但台電每年度都有饋電配額，如果業者拿到的比例不高，公司不可能運作。

調查指出，東煒建設近年布局高科技產業設施，在內湖潭美段興建商辦大樓、數據中心，但台電配給的饋電容量不足，因而透過經濟部高官鄭亦麟向下級單位台電施壓，要求調配「松湖段」供電量比例，協助業者取得較高的饋電容量，由於取得饋電容量極其不易，業者為感謝鄭亦麟大力幫忙，支付賄款到他胞弟帳戶。

據了解，泓德能源是以「顧問費」方式支付賄款，並找來會計師鄭涵作帳，將賄款編列成公司預算，製造金流斷點，估計鄭亦麟收受業者現金賄款近200萬元；另有多筆財產來源不明款項。

調查局掌握情資後，清查鄭亦麟三親等帳戶，發現其胞弟帳戶確有異常資金，懷疑是鄭亦麟索賄款項，全案蒐證長達1年，直到最近疑有風聲走漏，前天發動大規模收網行動，但胞弟滯留海外未到案，鄭亦麟也否認有收賄對價。

鄭亦麟2018年擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，是離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲，蔡英文競選總統時，他與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，素有「小英男孩」稱號。

綠推中心是由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置1至3名副執行長，負責協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，也是負責電力配送的台電上級單位。

身材壯碩的鄭亦麟，昨凌晨移送地檢署時，面對媒體詢問是否覺得被賴政府清算？有無向業者收賄？低頭未發一語。