獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，任內涉嫌向兩家綠能業者收賄，施壓台灣電力公司要饋電容量，檢方複訊後依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、涉嫌行賄的東煒建設陳姓董事長及特助兒，台北地方法院今凌晨裁定鄭亦麟羈押禁見，可抗告。

據指出，本案源起於檢調一年前接獲情資，鄭亦麟涉嫌在2022年間，以收賄約200萬元的代價，協助東煒建設向下級單位台灣電力公司施壓，協助業者取得饋電容量；另外，東煒還支付每個月10萬元的顧問費。

由於相關金額都是匯款到鄭亦麟弟弟私人帳號，鄭的家人間也有資金往來流動，檢調原本鎖定鄭以及鄭的父母，台北、台南同步發動偵辦，尤其是鄭的弟弟是重要關係人；但在準備搜索前夕，將相關嫌疑人列為境管對象、限制出境出海時，當下發現鄭的弟弟已在境外。

檢調原本要待鄭亦麟弟弟返台後，一網打盡，結果本月19日傳出調查風聲走漏，有匿名人士在臉書「爆料公社」指控鄭亦麟涉嚴重收賄、索賄、洗錢等罪嫌，疑似買下台北市大安區、信義區3間市值超過2千萬的豪宅等；為了避免夜長夢多，前天決定收網行動。

據調查，東煒建設為了在內湖建設泓德能源共同投資的數據中心，需要大量電力才能啟用設備，但若沒有台電的電力配送網路，數據中心電腦無法運作；由於配電系統（俗稱饋線）容量額度有限，一般業者若依照流程向台電取得饋電容量，往往要經年累月，慢慢排隊。

東煒建設與泓德能源為加速取得饋電容量，請託鄭亦麟向台電施壓，鄭協助讓數據中心順利取得電力，展開商業用途；知情人士表示，鄭很有才氣，可惜貪小便宜，走上歪路，涉入本案，鄭向東煒、泓德確切的收賄金額、金流流向以及涉案情節，目前持續擴大清查。