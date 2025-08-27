經部綠能弊案…小英男孩涉貪收押 府院支持嚴辦

「小英男孩」綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內涉收賄百萬元，昨遭檢方聲押禁見獲准。總統府發言人郭雅慧表示，「確實是令人遺憾」，總統賴清德一再表達，只要有相關證據，都是依法嚴懲、毋枉毋縱，綠能涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分黨派，賴總統都支持嚴辦。

蔡辦：不容藉綠能不法牟利

前總統蔡英文辦公室也表示，推動永續綠色能源發展，對我國企業與勞工極具重要性，不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為；司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。

行政院長卓榮泰昨在立法院表示，各界最深惡痛絕的綠能犯罪，絕不允許同樣事情再度發生；他希望此事能依法處理，毋枉毋縱，真有屬實，一定要加快速度給國人事件真相。

查出鄭另有巨額不明財產

鄭亦麟在綠能中心任內涉向台電施壓配給「饋電容量」，護航業者取得較高額度開設綠能公司，一案收賄近二○○萬元，另有巨額不明財產，檢調前天搜索約談十四人，台北地檢署以鄭亦麟涉犯不違背職務收賄、財產來源不明等罪，有串滅證之虞，昨複訊後聲押禁見。

涉行賄的東煒建設董事長陳健盛、兒子兼董事陳冠滔一併聲押，另家涉及行賄的太陽能大廠泓德能源總經理周仕昌一○○萬交保、聯合會計師事務所會計師鄭涵八○萬交保，均限制出境出海；鄭亦麟父母各十萬元交保；台電前副總經理蕭勝任、副總兼執行長許國隆、鄭亦麟友人徐子敬訊後請回。

經濟部綠能科技產業推動中心弊案，涉嫌行賄的上市公司綠能環保公司「泓德能源」總經理周仕昌（前）訊後以一百萬元交保。記者林俊良／攝影

據調查，政府為擴大推廣再生能源，積極鼓勵民間企業投入開發綠電，但配電系統（俗稱饋線）容量額度有限情況下，如果業者拿到的比例不高，公司不可能運作。

業者形容鄭是超有力人士

調查指出，泓德能源與東煒建設已有光電設備，但台電配給饋電容量不夠，因此透過鄭亦麟向台電施壓，協助業者取得較高饋電容量，由於調配饋電容量比例極其不易，業者曾形容鄭亦麟是「超有力人士」，為感謝大力幫忙，匯款近二○○萬元到鄭的弟弟私人帳號。

鄭亦麟否認有收賄，昨凌晨移送北檢時，面對媒體詢問是否覺得被賴政府清算？有無向業者收賄？低頭未發一語。

檢調查出，相關金流在鄭家人帳戶中進出，原本鎖定鄭一家人，尤其鄭的弟弟是重要關係人；專案小組蒐證時間長達一年，但是在準備搜索前夕，將相關嫌疑人列為境管對象、限制出境出海時，發現鄭的弟弟已經人在境外。

辦案人員原本要待鄭亦麟弟弟返台再行動，本月十九日風聲卻疑走漏，有人在臉書「爆料公社」指控鄭亦麟涉嫌收賄、洗錢等罪，疑買下台北市大安區、信義區三間市值超過二千萬的豪宅等；為避免夜長夢多，前天決定收網。

據了解，鄭亦麟父母得知兒子涉收賄，擔心犯行曝光，跟鄭亦麟討論跟業者簽假合約，藉此製造金流斷點，泓德能源因而找會計師鄭涵想辦法，最後決定以「顧問費」方式，將賄款編列公司預算出帳。另外，東煒也支付每個月十萬元顧問費。

鄭亦麟二○一八年擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，是離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅廿八歲，蔡英文競選總統時，與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，素有「小英男孩」稱號。