新聞幕後／光電案搶商機 靠關係闖魔王關

供電容量與線路為台電輸送電力關鍵要素。檢調偵辦經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟疑幫業者加速取得供電，此案凸顯的是台灣電力緊繃，成立科技廠房恐怕超過轄區變電所所能供應電力，才透過與中央關係良好者向台電施壓。

饋線在「向台電討電」及「要賣電給台電」都是兵家必爭。南部一名承辦能源業務的公務人員指出，綠能業者除建置相關設施，另一重點是申請併網，但每個地區饋線配額有限，若沒饋線，就算建置發電設施，無法將發出的電送至台電也是無效，台電都是公開排隊機制，饋線容量若不足，須等很久。

不僅類似此案科技廠房業者用電需求大，要爭搶配電或等候台電外線施工，也須排隊久候，綠電輸電給台電也要等候，讓有心人士有機可乘，從中牟利。

光電案場弊端頻傳，一位光電業者負責人看待近期涉及收賄的調查案件，直稱這在業界司空見慣，不過卻是低階手法。業界遵循最高原則是「有關係」者就能快速打通環結，畢竟光電案場投報率是跟時間賽跑，誰先併網，誰就先打開財源滾進來的水龍頭。

經調查，光電業者列出光電案場開發案，由過去耗費長達四年多，需經歷蓋四百多個章，後來縮短審查流程，還是得蓋一百多個章的情況，反映綠能政策口號喊得震天響，實際推進卻相當緩慢。尤其查弊動作不斷，更讓中央和地方執行單位裹足不前。

業者列出目前大型漁電共生案審核程序，審查程序較久必須闖十大魔王關。分別為環社檢核（因應對策），為期要八個月；地方政府同意函，估計要耗費八個月；取得施工許可，估計也要花八個月；取得電業執照要花十二個月；漁業設施容許要花十二個月；綠能容許得花費六到十二個月；一級海岸防護計畫更長達廿四個月；出流計畫、建照、使用執照也得要各花六個月時間。

這十大魔王關，負責單位除中央的經濟部能源署、內政部、農業部，還涉及主管海域的海巡署及主掌地方開發的經發局，以及取得設置饋線的地方鄉里。這也難怪最近很多光電案場開發商都說政經環境丕變，明知市場需求龐大，但案子送到中央或地方，就推不動或石沉大海。

業者透露，因為關卡不順，有人會走偏鋒，請民意代表當門神，或動用各種方法，讓案子能走得快些，如今查案風聲鶴唳，業者又擔心卡關的時間會再拉長，若決策當局不即刻導正，預料台灣缺綠電的問題，年年無解，廠商也勢必得轉往海外找商機。