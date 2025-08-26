「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內收賄百萬，今早遭聲押禁見。蔡英文辦公室表示，不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。

近日司法機關審理與偵辦相關綠能不法案件，蔡英文辦公室表示，台灣推動再生能源符合國際淨零趨勢，更是因應國內產業發展需求。相關政策措施興利與除弊並重，並已有具體成果。

蔡辦指出，自2021年起，時任總統蔡英文、行政院長蘇貞昌就已經指示強化防堵綠能弊端，法務部暨高檢署通力，由檢察總長召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，檢警調及廉政機關均成立專案主動調查偵辦綠能犯罪。近年查獲多起不法情事，可見司法機關已發揮執行成效。

蔡英文辦公室表示，推動永續綠色能源發展，對我國企業與勞工極具重要性；不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。