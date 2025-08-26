快訊

「小英男孩」鄭亦麟涉賄遭聲押 蔡英文辦公室發聲了

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蔡英文辦公室表示，不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。圖／聯合報系資料照片
有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄，26日上午遭北檢聲押。對此，前總統蔡英文辦公室下午聲明，不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為；司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。

鄭亦麟有「小英男孩」之稱，因鄭曾在民進黨智庫工作，並在前總統蔡英文時期跟隨林全進入行政院，擔任能源及減碳辦公室主任。調查局台南市調處日前接獲情資，鄭亦麟涉嫌趁著職務之便，收取綠能業者賄賂，北檢調查後，已在今日一早將其聲押。

對於近日司法機關審理與偵辦相關綠能不法案件，蔡英文辦公室表示，台灣推動再生能源符合國際淨零趨勢，更是因應國內產業發展需求。相關政策措施興利與除弊並重，並已有具體成果。

蔡英文辦公室指出，自2021年起，蔡英文、前閣揆蘇貞昌就已經指示強化防堵綠能弊端，法務部暨高檢署通力，由檢察總長召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫會議」，檢警調及廉政機關均成立專案主動調查偵辦綠能犯罪。近年查獲多起不法情事，可見司法機關已發揮執行成效。

蔡英文辦公室表示，推動永續綠色能源發展，對我國企業與勞工極具重要性；不能容忍不肖人士藉綠能發展而從事不法牟利行為。司法檢調單位已有相關機制辦理不法案件，盼毋枉毋縱。

稍早，總統府發言人郭雅慧也說，藍綠皆傳出涉入綠能弊案，確實令人遺憾。賴清德總統一再表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，毋枉毋縱。綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠都支持要嚴辦。

綠能 收賄 蔡英文 鄭亦麟 民進黨 再生能源 總統府發言人

