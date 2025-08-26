「小英男孩」涉綠能弊案 黃士修：蔡賴會完就收押頗逗趣

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／本報資料照片
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，檢方聲請羈押禁見。核能流言終結者創辦人黃士修說，台南養案幾年了，819就有司法圈爆料，825才發動大搜索。賴清德總統剛跟前總統蔡英文見完，隔天就收押小英男孩，頗為逗趣。

黃士修指出，2015年蔡英文選總統期間，鄭亦麟與他筆戰非核家園，中間鬧出想想論壇主編賴秀如，因為「稿擠」讓電子網站無法刊登回文事件。他們還戰過亞洲矽谷，蔡英文的五大產業政策頭牌。準經濟部長龔明鑫一手操刀的亞洲矽谷，被他抓包抄襲前閣揆毛治國的創新創業政策。

黃士修說，鄭亦麟投書護航，再度被他打爆，民進黨的產業思維老舊，都什麼年代了，還想要台灣成為生產基地。業界拚的是讓創意成形，快速做出prototype，帶動產業升級。鄭亦麟不清楚當年的全球競才方案，為留才跟攬才放寬居留和勞動法規。他甚至不知道，台灣創新快製媒合中心（TRIPLE）、國際創新創業園區（TSS），已經在營運。

黃士修說，後來前經濟部長何美玥覺得龔明鑫這人能力不行，只能先當個副主委。前閣揆林全找老同學陳添枝救火，整個重寫亞洲矽谷方案，連環賞了龔明鑫好幾個巴掌。無論如何，「我大土條升職器，讓龔明鑫、洪申翰、曾文生一干人等步步高升，成為江湖傳奇。」就鄭亦麟偷吃忘記擦嘴，爽買信義、大安豪宅，對廠商擺架子揩油水。

