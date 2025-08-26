綠能官商勾結只是「冰山一角」 謝龍介點出光電不法利益亂象

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受綠能業者賄賂遭檢調搜索並被聲押。國民黨立委謝龍介說，這只是冰山之一角，若收賄金額是2億，不知背後還有多少2千萬、2億；而上兆的綠能利益誘惑下，還會再上演，應撤銷違法廠商的執照才能遏阻亂象。賴總統民調滑落，展現打綠蟑、打黑金的決心才可望提升。

謝龍介說，鄭亦麟涉嫌收賄案只是冰山一角，因台灣綠能有上兆的經濟利益，被利用下，而有官商勾結，並形成龐大網絡的利益結構。檢調初步掌握鄭亦麟涉嫌收賄200萬，但讓人懷疑，背後不知還有多少2千萬甚至2億的不法利益。

此時賴總統的民調持續下滑，不啟動「打黑金」這帖白虎湯，可能來不及挽救。謝龍介表示，台南市是賴寵統的本命區，這幾年打著綠能幌子，發生官商勾結，唯有嚴辦並釐清，才能還鄉親公道。他說，台南鄉親支持民進黨30多年，但這次經風災打擊，信心大降，賴總統應啟動打綠蟑螂及官商勾結的決心，剷除黑金，民調才可望提升。

但辦案若只是高高舉起，輕輕放下，人民是不會接受的，必須要扎扎實實地辦及徹查，而不是只辦小卡，必須辦背後拿走利益的那些人。謝龍介也引述媒體報導，指郭智輝友人轉述，郭對檢調追查綠能弊案，拋出「真正的大尾還沒出現」，希望檢調能追查到底為例，說出綠電下可能暗藏的不法行為。

謝龍介表示，近幾年來檢調辦了好幾件涉及光電官商勾結的不法利益行為，但這些用不法行為成立的公司卻繼續發電，台電持續以高價買電，但既然用不法手段申請，就應該早日撤銷執照，政府不應只說尊重檢調，還必須要有強勢作為。他指綠電弊案連連，早日恢復核電，電源充裕，更可大刀闊斧辦綠電不法利益。

謝龍介也批政府大力發展光電，饋線問題所引發的亂象，他指，申請光電最重要的是要取得台電的饋線的容量，若沒申請到，即使核准設光電廠也沒用。謝說，只要縣市政府准予籌備，就可向台電申請饋線，也因為這樣，出現特定派系成立特定公司，並買地要開發綠電，經透過特定人取得「准予籌備函」，就可占到饋線的容量。也出現有人轉賣饋線容量，從中賺取利益。

但有些人即使拿到准予籌備函，若饋線已沒有多出的容量也沒轍，除非台電再設置第2條饋線。因此，被發現先申請的遲遲沒准，但慢半年申請的確已核准，被懷疑有人為特定公司開綠燈。