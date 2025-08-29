快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

經濟部辦惜別會 郭智輝引述蘇東坡等2首詩詞

中央社／ 台北29日電

政府啟動內閣改組，經濟部今天下午舉辦部長郭智輝惜別會，郭智輝以2首詩詞作品代表心境，其中一首為蘇東坡的「定風波」，引述內容為回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴，另一首則為朋友寄來的「歸心」。

郭智輝近期以健康因素請辭，行政院昨天正式宣布16人內閣異動名單，其中由行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長。

經濟部今天下午為部長郭智輝舉辦惜別會，經濟部相關單位首長出席與會，也有經濟部員工準備棒球衣服和帽子致贈郭智輝，氣氛溫馨。

經濟部晚間在臉書發文表示，郭智輝在惜別會中表示，他分享2首詩代表心境，第1首是蘇東坡的「定風波」，內容為回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴；第2首是朋友寄來的「歸心」，內容為廟堂一任若浮雲，榮辱沉浮總屬塵，歸去人間常日月，清風明月是知音。

經濟部表示，郭智輝提出「立足台灣、布局全球、行銷全世界」策略，帶領台商走向世界、拓展海外市場，也吸引重要企業來台投資，協助中小企業、培育人工智慧（AI）人才，幫助產業智慧化轉型，並爭取系統性治水資源，讓台灣在面對極端氣候挑戰時更具韌性。

經濟部表示，這些努力，一步步累積，正在為台灣的未來奠基，謝謝郭智輝的付出，也祝福他未來旅程健康安泰、事事順心。

