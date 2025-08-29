影／國發會主委劉鏡清卸任 同仁列隊歡送
內閣改組，國發會主委劉鏡清因健康因素將卸任，國發會今日下午舉行歡送會，開場即由同仁以滿滿的手機手電筒歡迎劉鏡清入場，象徵點亮希望燈海，歡送會上，國發會同仁爭相與劉鏡清合影，並在會後列隊歡送。
劉鏡清透露，其實去年2月總統賴清德就找上門來徵詢，當時就知道身上有顆腫瘤，還不知道良性或惡性，因此過去一年都在賭，直到今年榮總認為必須要開刀，本來考量到會期，希望業務會報後才動刀，但此次會期拖得特別長，沒辦法才在4月手術。
