劉鏡清卸任建言：下一代未來在AI 有矽光子台灣永遠第一大國

中央社／ 台北29日電
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，今天是最後一個工作天，他在感恩茶會上建言要力推AI建設外，也提及他任內若不積極讓政府協助發展矽光子，封裝測試第一大國會變成中國，但有了矽光子，台灣永遠是第一大國。

政府啟動內閣改組，劉鏡清原先不在改組名單，但因個人健康因素請辭，今天是最後一個工作天。

國發會今天舉行感恩茶會，劉鏡清回憶當初接任國發會主委歷程，其實身體已經有點狀況，原本沒打算接任，但他出身公務員家庭，父親及太太都對國家很有情感，幾經思考後，決定「賭一把」，人生已經過了大半，希望為國家做點事。

劉鏡清說，8月中旬出訪日本前，健康檢查結果並不樂觀，因此覺得必須卸任，以身體為重。

即將卸下主委重擔，劉鏡清仍牽掛國事，他拋出問號「半導體能活多久？」產業發展已經到一定程度，可能到2035年差不多了，因為每年都出現很高的風險，「要慶幸三星、英特爾還在，就怕他們失敗」。

劉鏡清表示，三星、英特爾只是沒有成功，還能存活，但如果失敗，只剩下台積電，就進入獨占市場，「台積電會被強迫切割」。

劉鏡清呼籲「我們下一代一定是在AI」，強調要奠定更好未來，必須推動AI，AI新十大建設是很重要的任務。

劉鏡清任內積極推動矽光子，他表示，先前就一直談矽光子，他與副主委加班，請國科會、經濟部到國發會開會，再找台積電、日月光來向各部會說明。

劉鏡清直言，如果他不那麼積極讓政府協助發展矽光子，封裝測試第一大國會變成中國，但有了矽光子，台灣永遠是第一大國。

任內最後一個工作天，劉鏡清今天巡迴各處室勉勵員工，期許他們繼續推動各項業務，為國家發展努力。

