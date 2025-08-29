行政院AI行動內閣2.0即將上路 貿協董座黃志芳：團隊已做最好準備

行政院「AI行動內閣2.0」即將上路，包含經濟部長、數發部長、國發會主委都換人當。由於財經內閣大換血，加上台灣正與美國商談對等關稅，面對新內閣上任，貿協董事長黃志芳今日表示，「行政院團隊已做好最好的準備」，貿協未來也會持續協助中小微企業發展，並強化電子產業供應鏈在全世界的重要性。

黃志芳說，貿協與所有產業公協會、業者緊密聯繫，不僅了解他們的需求，也與他們共同探討如何面對未來挑戰，包括加強國際行銷、分散市場、運用數位AI方式行銷，並討論更具競爭力的新商業模式。

談到貿協近期的拓銷活動，黃志芳指出，貿協今年8月在日本大阪世博中舉辦TechWorld展演活動，邀請了80多國代表，包含館長、副館長、政府代表，以及1000多名日本民眾參與，現場所有參與來賓都深受感動。隨後，貿協團隊也立即移師德州達拉斯舉辦美國台灣形象展，邀請國內100多家大型指標性企業，如鴻海、仁寶等知名大廠參與，不僅加強美台兩國產業連結，更是為兩國建立對話平台。

貿協今天舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，這場以「玩具王國」為主題的盛會，不僅是員工與家屬的歡樂嘉年華，更是一場展現貿協活力與企業文化的精彩旅程，黃志芳也化身「牛仔警長James」，與逾千名員工及家屬共同創造溫馨回憶。

黃志芳在活動中感謝同仁，他表示，同仁在8月份將大型國際推廣活動辦到淋漓盡致，從日本大阪到美國德州，極力將台灣推向國際舞台，為台灣企業創造更多商機與合作機會。今天的家庭日正是為了答謝同仁辛勞，邀請他們與眷屬小孩一同歡樂，以此表達感謝。

貿協今年是第二年舉辦家庭日，今日一早就湧進1500名員工與眷屬，甫從美國德州達拉斯舉辦台灣形象展歸來的黃志芳，今年扮演胡迪警長，還帶著扮演日本遊戲角色賽馬娘的兒子一起現身家庭日派對。今年眷屬參與人數高達1500人，比去年1200人多了二成五。

