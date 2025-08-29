快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院AI行動內閣2.0即將上路 貿協董座黃志芳：團隊已做最好準備

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
貿協董事長黃志芳化身「牛仔警長James」，與貿協逾千名員工及家屬共同創造溫馨回憶。記者黃淑惠／攝影
貿協董事長黃志芳化身「牛仔警長James」，與貿協逾千名員工及家屬共同創造溫馨回憶。記者黃淑惠／攝影

行政院「AI行動內閣2.0」即將上路，包含經濟部長、數發部長、國發會主委都換人當。由於財經內閣大換血，加上台灣正與美國商談對等關稅，面對新內閣上任，貿協董事長黃志芳今日表示，「行政院團隊已做好最好的準備」，貿協未來也會持續協助中小微企業發展，並強化電子產業供應鏈在全世界的重要性。

黃志芳說，貿協與所有產業公協會、業者緊密聯繫，不僅了解他們的需求，也與他們共同探討如何面對未來挑戰，包括加強國際行銷、分散市場、運用數位AI方式行銷，並討論更具競爭力的新商業模式。

談到貿協近期的拓銷活動，黃志芳指出，貿協今年8月在日本大阪世博中舉辦TechWorld展演活動，邀請了80多國代表，包含館長、副館長、政府代表，以及1000多名日本民眾參與，現場所有參與來賓都深受感動。隨後，貿協團隊也立即移師德州達拉斯舉辦美國台灣形象展，邀請國內100多家大型指標性企業，如鴻海、仁寶等知名大廠參與，不僅加強美台兩國產業連結，更是為兩國建立對話平台。

貿協今天舉辦一年一度的「2025貿協家庭日Journey To TAITRA」，這場以「玩具王國」為主題的盛會，不僅是員工與家屬的歡樂嘉年華，更是一場展現貿協活力與企業文化的精彩旅程，黃志芳也化身「牛仔警長James」，與逾千名員工及家屬共同創造溫馨回憶。

黃志芳在活動中感謝同仁，他表示，同仁在8月份將大型國際推廣活動辦到淋漓盡致，從日本大阪到美國德州，極力將台灣推向國際舞台，為台灣企業創造更多商機與合作機會。今天的家庭日正是為了答謝同仁辛勞，邀請他們與眷屬小孩一同歡樂，以此表達感謝。

貿協今年是第二年舉辦家庭日，今日一早就湧進1500名員工與眷屬，甫從美國德州達拉斯舉辦台灣形象展歸來的黃志芳，今年扮演胡迪警長，還帶著扮演日本遊戲角色賽馬娘的兒子一起現身家庭日派對。今年眷屬參與人數高達1500人，比去年1200人多了二成五。

美國 日本 內閣 黃志芳

延伸閱讀

財經內閣新氣象 黃志芳：貿協將持續推動企業國際化

【重磅快評】不告吳子嘉 公布鄭麗君照片能證明什麼？

TPBL／迎接球員生涯第22季 40歲洪志善與國王完成續約 

56歲婦人車禍生命垂危 苗醫啟動團隊搶救70天後康復出院

相關新聞

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

內閣改組，國發會主委劉鏡清將卸任，國發會今日下午舉行歡送會，開場即由同仁以滿滿的手機手電筒歡迎劉鏡清入場，象徵點亮希望燈...

劉鏡清卸任建言：下一代未來在AI 有矽光子台灣永遠第一大國

國發會主委劉鏡清因健康因素請辭，今天是最後一個工作天，他在感恩茶會上建言要力推AI建設外，也提及他任內若不積極讓政府協助...

行政院AI行動內閣2.0即將上路 貿協董座黃志芳：團隊已做最好準備

行政院「AI行動內閣2.0」即將上路，包含經濟部長、數發部長、國發會主委都換人當。由於財經內閣大換血，加上台灣正與美國商...

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

奧運雙金得主李洋入閣任運動部長，以30歲年紀成為史上最年輕的部長。曾被視為運動部長熱門人選的前立委、教育部政務次長張廖萬...

羅一鈞稱未獲徵詢接疾管署長 台大院長讚石崇良風趣

各界關注疾管署長出缺誰接棒，疾管署副署長羅一鈞呼聲高，羅一鈞今天說，目前沒有收到任何徵詢，會本於職責輔佐新任首長。台大醫...

莊人祥：祖上燒香才升次長 鄭世忠：不會變成地下部長

內閣改組異動名單包括十個機關、共十六人，行政院長卓榮泰昨率多位準閣員亮相。新任衛福部次長莊人祥表示，他在疾管署工作廿年，應該是祖上有燒香，才能升任次長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。