卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

內閣改組，國發會主委劉鏡清將卸任，國發會今日下午舉行歡送會，開場即由同仁以滿滿的手機手電筒歡迎劉鏡清入場，象徵點亮希望燈海。劉鏡清有感而發地表示，現在國家很亂，大家都「顏色至上」，但國家不應該是這樣，而國發會可以解決這問題，才願意來當主委，但如今自己義務也盡完了。

劉鏡清透露，其實去年2月總統賴清德就找上門來徵詢，當時就知道身上有顆腫瘤，還不知道良性或惡性，因此過去一年都在賭，直到今年榮總認為必須要開刀，本來考量到會期，希望業務會報後才動刀，但此次會期拖得特別長，沒辦法才在4月手術。

劉鏡清也肯定各處的工作，也細數成果，更說，台灣的半導體大概只能紅到2032~2035年，未來就奠定在AI，因此才會推動才AI新十大建設，也頻繁的找軟體業者開會，如果不做，封裝測試第一大國會變成大陸。

國發會副主委高仙桂在致辭時表示，劉鏡清是程式設計出身，而後在業界擔任總經理，退休後閒雲野鶴，來國發會擔任主委是人生奇遇，也感謝劉鏡清邀請共同參與這場奇遇。高仙桂也說，從經建會到國發會，歷經22位主委，而劉鏡清真的是「計利當計天下利，只求為國不求名」。

高仙桂也分享，劉鏡清的妻子與父親，都是高階文官，每次談到家人時都感到驕傲，因此來當主委也認為總算有機會報效國家，雖然後面還有很多政策想推動，但無奈還是因為健康因素必須要離開。

高仙桂也笑說，劉鏡清直到要離開仍放心不下政策，包括創新創業、AI十大建設等，都希望能夠延續，心心念念國家未來發展，到各單位道別時，其實仍在交待工作。

國發會副主委彭立沛也說，很感謝劉鏡清給自己機會從學界、建築界進入公務體系，劉鏡清總是身先士卒，且扛下最困難的部份，就連自己都經常跟不上劉鏡清的腳步，對劉的諄諄教誨印象也很深。 國發會主委劉鏡清（右）將卸任，副主委高仙桂（左）致贈紀念品。記者胡經周／攝影 國發會主委劉鏡清（右）將卸任，國發會副主委彭立沛（左）送上大擁抱。記者胡經周／攝影

