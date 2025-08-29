快訊

財經內閣新氣象 黃志芳：貿協將持續推動企業國際化

中央社／ 台北29日電

行政院近期宣布16人內閣異動名單，貿協董事長黃志芳今天表示，相信新內閣已做好準備面對經貿挑戰，貿協會持續推動企業國際化，並加強電子產業供應鏈重要性，透過國際行銷、分散市場和導入數位與AI工具等策略，協助業者推動國際合作。

行政院近期宣布16人內閣異動名單，其中由行政院秘書長龔明鑫接任經濟部長，前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯接任國發會主委，財經內閣啟動新布局。

黃志芳今天出席貿協家庭日受訪表示，近期內閣的施政重點多次強調要協助中小企業轉型升級，相信新內閣已經做好準備面對經貿挑戰。

黃志芳指出，貿協會持續推動企業國際化，加強電子產業供應鏈在全世界的重要性，聆聽並掌握產業需求，深化和業者合作、互動，共同研擬前瞻策略，以因應未來的嚴峻考驗。

黃志芳表示，貿協將透過國際行銷、分散市場和導入數位與AI工具等策略，協助業者提升品牌影響力，近期分別在日本大阪、美國德州達拉斯舉辦大型國際活動，推動台灣產業走向國際，推動更多合作機會。

此外，貿協今年第2度舉辦家庭日，以「玩具王國」為主題，為呼應近期在美國德州舉辦的台灣形象展，黃志芳今天也化身「牛仔警長James」，與逾千名員工及家屬同樂。

黃志芳表示，家庭日是貿協大家庭最重要的活動之一，更是企業文化的延伸，當在工作中展現更多想像力與創新力時，貿協才能持續成長，帶領台灣產業走向世界。

