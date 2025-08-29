曾被視為運動部長熱門人選 「他」李洋棄年領3千萬代言費入閣

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
教育部政務次長張廖萬堅今天中午出席台中市青少棒雙料世界冠軍慶祝餐會。圖／運彩公會提供
奧運雙金得主李洋入閣任運動部長，以30歲年紀成為史上最年輕的部長。曾被視為運動部長熱門人選的前立委、教育部政務次長張廖萬堅今在台中說，李洋放棄3000萬代言費，接下部長一職，這種熱情只有運動員才有，李洋做到了，相信由選手出身擔任部長，是運動界之福。

台中市青少棒小將勇奪雙料世界冠軍，包括中山國中棒球隊代表出征「2025 世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」，以及由中山、向上、西苑及豐陽國中組成的中市青少棒代表隊參加「2025 PONY小馬級世界青少棒錦標賽」雙雙摘下世界冠軍金盃。

張廖萬堅今天中午到台中出席慶祝餐會，並表揚優秀的小球員。運彩公會理事長何昱奇頒發60萬獎金，鼓勵球員們持續精進技藝。

張廖萬堅說，運動部9月9日成立，第一任部長李洋，放棄3000萬代言費，接下部長一職，光是這一點，就應該給他掌聲，這種熱情只有運動員才有，30歲的李洋做到了。

張廖萬堅指出，李洋在奧運連兩屆拿到羽球男雙冠軍，為奧運創造歷史，台灣運動部成立也是歷史，相信由選手出身的他擔任部長，是運動界之福。

台中市青少棒小將勇奪雙料世界冠軍慶祝餐會今登場，現場表揚優秀的小球員。圖／運彩公會提供
