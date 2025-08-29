曾被視為運動部長熱門人選 「他」李洋棄年領3千萬代言費入閣
奧運雙金得主李洋入閣任運動部長，以30歲年紀成為史上最年輕的部長。曾被視為運動部長熱門人選的前立委、教育部政務次長張廖萬堅今在台中說，李洋放棄3000萬代言費，接下部長一職，這種熱情只有運動員才有，李洋做到了，相信由選手出身擔任部長，是運動界之福。
台中市青少棒小將勇奪雙料世界冠軍，包括中山國中棒球隊代表出征「2025 世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽」，以及由中山、向上、西苑及豐陽國中組成的中市青少棒代表隊參加「2025 PONY小馬級世界青少棒錦標賽」雙雙摘下世界冠軍金盃。
張廖萬堅今天中午到台中出席慶祝餐會，並表揚優秀的小球員。運彩公會理事長何昱奇頒發60萬獎金，鼓勵球員們持續精進技藝。
張廖萬堅說，運動部9月9日成立，第一任部長李洋，放棄3000萬代言費，接下部長一職，光是這一點，就應該給他掌聲，這種熱情只有運動員才有，30歲的李洋做到了。
張廖萬堅指出，李洋在奧運連兩屆拿到羽球男雙冠軍，為奧運創造歷史，台灣運動部成立也是歷史，相信由選手出身的他擔任部長，是運動界之福。
