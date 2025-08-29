羅一鈞稱未獲徵詢接疾管署長 台大院長讚石崇良風趣

各界關注疾管署長出缺誰接棒，疾管署副署長羅一鈞呼聲高，羅一鈞今天說，目前沒有收到任何徵詢，會本於職責輔佐新任首長。台大醫院院長余忠仁則誇準衛福部長石崇良風趣。

行政院日前公布內閣改組名單，衛生福利部將由現任中央健康保險署長石崇良擔任部長，現任疾病管制署長莊人祥擔任衛福部常務次長。

準衛福部長石崇良昨天與媒體見面暢談未來政策規劃，會中被問到出缺的健保署長、疾管署長是否已有屬意人選，他回應尚未定案，但會儘快決定，一有結果會馬上對外公布。

在疾管署長部分，現任疾管署副署長羅一鈞呼聲最高。今天上午羅一鈞出席台大醫院「境外移入球黴菌症病例增加」記者會，他面對媒體追問時表示，「目前沒有收到任何關於署長人選的徵詢」，並強調尊重新任長官的人事決定，事務官會本於職責輔佐新任首長。

對於石崇良將升任衛福部長，台大醫院院長余忠仁面露微笑表示，「大家都非常恭喜，是期待人選之一。」他細數石崇良從衛生署醫事處處長、衛福部主秘、司長、次長到健保署長，歷練完整，對醫療生態與醫界遭遇到的情境「非常、非常了解」。

余忠仁更誇石崇良是「模範官員」，特點在於主動解決問題，「你找他討論時，他會很主動分析問題、提出解決方式，不會『做不到就bye bye』，所以我們都覺得他是一個非常好的官員。」

尤其石崇良為民服務的精神、主動解決問題的魄力，余忠仁指出，石崇良將近2年來率領健保署所做出的改變，各界都有目共睹。

余忠仁印象最深刻的是石崇良「很會講笑話」，並讚嘆石崇良個性十分幽默風趣，「我這學弟很厲害，每次吃飯總是有很多笑話可以講」，不管在什麼場合都能逗樂大家。

