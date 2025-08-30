最年輕的部長李洋！網路聲量破2萬 熱門關鍵字揭曉一次看懂

行政院長卓榮泰今（28日）親自主持記者會，率領新任內閣成員登場。此波改組共16位正副首長異動，讓「AI行動內閣」執政團隊再升級為「2.0」版，希望加速行動也讓施政更加有感。

李洋聲量破2萬！首個金牌部長引發網友熱議

在新任內閣名單中，最受矚目的莫過於9月9日新掛牌上任的運動部長李洋，他不僅是台灣史上最年輕部長，更是首位奧運金牌部長，他的亮相不僅象徵新氣象，也成為政壇與體育界關注的焦點。《網路溫度計DailyView》從輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，「李洋」近一個月（2025/7/29～2025/8/27）網路聲量累積破2萬筆，近三日（2025/8/25～2025/8/27）熱門關鍵字，討論出現「運動部、金牌、陳義信、鄭世忠、黃啟煌」以及臉書發文內容「賽事、人才、挑戰、產業、環境、資源」等字詞。

李洋宣布上任部長六大重點 攜手鄭世忠、黃啟煌改革體育界

對於接任運動部首任部長，李洋在臉書發表感想，以「新的旅程，初心不變」為標題，強調個人上任後將以六大重點為方向，包含全民運動真正落實、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進運動產業成長、實踐永續與多元價值、投入兒童與青少年與基層培育。他承諾將積極落實總統的體育政策政見，讓台灣運動向上、也向下扎根。

針對外界質疑他行政資歷不夠完整，李洋以「這是一場快速學習的挑戰」為形容，並強調自己不會單打獨鬥，他說道，「運動部將集結專業人才、行政團隊以及各方資源一起向前，讓理想不只停留在紙上，而是確實落地。」而現任體育署長鄭世忠將接任體育部政務次長，現任國家運動科學中心執行長黃啟煌將是另一位次長人選，3人將組成運動部「3本柱」。對此，李洋的雙打搭檔王齊麟發文說，無論是在場上還是場下，李洋總是扮演領導者，一旦下定決心做一件事，就會克服萬難全力以赴，對於一位已經功成名就的運動員，李洋可以選擇輕鬆享受人生，如今願意承擔更多責任，這份勇氣讓他深感佩服。

總統賴清德今（28）日上午回應，此次改組秉持3點特色，第一個是「重用年輕人」，所以運動部長由兩屆奧運金牌李洋擔任；行政院秘書長由張惇涵來擔任，這是我國歷史上最年輕的秘書長。

李洋當部長太年輕？鄭運鵬800字聲援

前民進黨立委鄭運鵬分析，運動部應該是個培養明星（個人和項目）的機關，首任部長任用運動明星當然會有更強大的宣示效果，很多人嫌他太年輕，不過，運動員的巔峰時期本來就不長，即使請到多年前的金牌得主，一定也會被嫌當部長太年輕、沒資歷。

他指出，「找一位金牌得主進政府有多難？大家將心比心」，李洋一定知道自己的背景沒辦法比行政資歷、甚至在論字排輩的體育界都會被指指點點，但是他是習慣承受巨大壓力的人，我認為他心理有底，即使可能有些面向沒那麼快上手，但一定有所準備。「找一位金牌得主進入民進黨政府更難」，能擔任多久都不知道了，現役選手就會思考沒辦法再比賽，退役選手更會思考沒辦法去中國擔任教練、甚至不能帶隊比賽。

林郁婷發文「拳力以赴、羽你同行」

李洋擔任運動部長，除了獲得鄭運鵬力挺，拳擊好手林郁婷也表態支持。林郁婷感謝李洋願意負重前行、接任部長，更直言「有這樣一位從選手走上領導位置的人，對我們來說是一種希望。」她也期待李洋能帶領包含她在內的運動員們，「為運動員爭取更完整的環境，讓更多年輕選手敢夢、敢飛翔。」最後還不忘祝福李洋，「拳力以赴、羽你同行」。

「假日飛刀手」陳義信 三回政治舞台

另一位入閣的運動健將就是前職棒球星陳義信，62歲將接任原民會副主委，表示上任後將積極幫原住民找工作、增進運動員跨部會的合作。

曾以俊俏姿態與犀利直球風靡棒球場的阿美族王牌投手，過去曾效力日本職棒中日龍，後返台加盟兄弟象，效力黃衫軍6年拿下多場勝利，兩度獲得中職年度MVP，締造單季22勝、單季23場完投的聯盟紀錄，素有「假日飛刀手」美譽。

2000年退役後，並未像一般運動員投入教職，陳信義受到民進黨籍高雄縣長余政憲影響，2001年代表民進黨參選第5屆平地原住民立法委員，雖然未能擊敗競爭對手、以失利收場，卻為體壇人物轉戰政壇開創先例。隔年，他更投入台北市議員選舉，展現堅定公共服務熱忱，但仍未能勝選。

陳義信逐步淡出政治舞台，轉往生活與商業領域發展。他短暫擔任青棒教練，並客串球評，積極維繫與棒球圈的情感聯繫。一位曾經用直球掌控比賽節奏的投手，並不是輕易就能在退休後隱退的人；在政治舞台重啟軌道，他要用公職推動原民議題，書寫人生的新篇章。

內閣改組名單

行政院秘書長 張惇涵

行政院副秘書長 阮昭雄

經濟部長 龔明鑫

國發會主委 葉俊顯

運動部長 李洋

運動部政務次長 鄭世忠、黃啟煌

運動部常務次長 洪志昌

衛福部長 石崇良

衛福部常務次長 莊人祥

數位部長 林宜敬

數位部政務次長 侯宜秀

原民會副主委 陳義信

僑委會副委員長 李妍慧

環境部政務次長 謝燕儒

教育部政務次長 劉國偉

