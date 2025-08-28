醫團：盼健保總額至少成長5.5%

衛福部健保署長石崇良昨以「準部長」之姿接受媒體採訪，在談及任內是否調漲健保費等敏感議題時語帶保留，稱「不知自己任期多久」。五大醫事團體聯合發布聲明，接著期許石上任後，維持健保總額成長率每年至少百分之五點五，爭取更多公務預算補貼，讓健保制度永續運作。

五大醫團為台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護師公會全聯會、私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會共同聲明，指出邱泰源任內，在健保會協商總額成長，爭取公務預算，將部份項目移出健保，改由公務預算支應，合計為健保總額挹注逾七百億元預算，除維持健保點值在○點九五以上，也可減輕醫療機構經營壓力，同時確保病人持續獲得高品質的醫療服務，「對這份努力與貢獻，表達誠摯謝意。」

除了確保健保總額穩定成長，五大醫團期盼石崇良，帶領衛福部對健保政策進行更深入研究與規畫，因應台灣醫療發展所面的結構性挑戰，如超高齡老年化社會、新藥新科技成本高升、醫事人力缺口、急重難症醫師出走醫院、以及護理人力招募困難等問題，皆亟需更積極政策因應與支持。

近期美國關稅政策，勢必導致進口藥品及醫材價格上升，推升醫療物價與醫院營運成本，呼籲石崇良部長及早提出對策，協助醫療體系有效化解衝擊，避免影響民眾就醫權益。

五大醫團稱許石崇良，深耕醫療政策及健保制度，歷任司長、主任秘書、常務次長、健保署長等職務，具完整歷練，對台灣醫療事務熟悉，且與各層級醫療院所及醫事人員建立良好溝通管道，過去公共事務推動過程中，均展現高度協調能力及專業判斷能力，站在民眾權益優先立場，也兼顧醫界實務運作可行性。

