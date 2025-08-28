石崇良：明年健保費 漲價機率低

ＡＩ行動內閣二點○」新隊形正式亮相，將於下周一上任的準衛福部長石崇良昨表示，上任後將處理醫療、心理及社會韌性等三大議題，在醫療韌性中，將針對急診壅塞困境提出五大改善措施。現行健保財務雖緊繃，但依財務估算「明年漲保費的機會很低」。

「我從急診來，最希望解決長期急診壅塞問題。」石崇良表示，針對急診壅塞、醫護出走潮等難題，擬定分流、慢性病管理、失能者區域聯防、擴大居家量能、盤點護理缺口等五大策略，將逐一落實。

依照健保急診檢傷分類統計，第一、二級危急患者占百分之廿，第三級占百分之七十，第四、五級為百分之十，現正規畫「假日急症中心」，將處理一般內、外、兒科等急症患者，並鼓勵基層診所假日開診分流病人，另加強家醫計畫，降低慢性病患因疾病控制不佳至急診就醫的需求，同時強化居家及機構內照顧失能者的緊急處理能力。

至於住院量能不足，石崇良表示，去年起推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓部分患者可以在家或機構獲得照顧，今年實施「非住院靜脈注射抗病菌藥物」（ＯＰＡＴ）措施，把病床留給急重症患者，擴大病床周轉率。最近將推「早期出院模式（ＥＳＤ）」，讓病情穩定患者盡早轉往居家或門診治療。

增聘護師達護病比 另予獎勵

在護理人力上，石崇良指出，將滾動式檢討衛福部十二大護理改革措施，例如，醫院透過關床來達到護病比獎勵，這完全喪失本意，因此，對於增加人力讓護病比達標的醫院給予不同獎勵。再者，將與護理團體會商盤點護理人力，改善職場環境，讓護理師願意留在急重症領域。

石崇良強調，今年全面推動醫院個別總額，調升收治住院的權重，只要醫院增加床數收治病人，增聘護理人員，就可保障基期，藉此鼓勵醫院收治住院患者。

「任內是否不會輕易漲保費？」被問到保費問題時，石崇良表示，任期多久都不知道，如果他只做一年，「可以說不會」，但不知道會做多久，因此，不會輕易說在任期內不做什麼事。國發會核定明年健保總額成長率高推估百分之五點五，依財務估算，明年底健保安全準備金仍有一個月以上，客觀來說，明年漲保費機會相當低。

藥品關稅 編列特別預算因應

美國總統川普藥品關稅政策，恐影響國人用藥權益。對此，石崇良表示，仍在專利期的進口藥因替代性低，又仰賴進口，容易受到關稅影響，經盤點此類藥品共二一四項，其中七十多項屬於必要性藥品，政府已在特別預算編列二百億元，將會優先守住重點藥品。

長照三點○即將上路，石崇良指出，未來全國失能人口最高上看一二○萬人，照顧人力需求愈來愈嚴峻，除了活躍老化外，必須強化腦中風、心肌梗塞等急症黃金救援時間，另檢討「急性後期整合照護計畫」（ＰＡＣ）適用疾病別與時間，降低失能率或縮短失能時間。

