曾說「破口」萬華 石崇良致歉

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

在大罷免過程中，衛福部次長林靜儀、呂建德接連失言，引發批評，將於九月一日就任衛福部長的石崇良說，每個人都有講錯話的時候，他也曾在立院說出「萬華是破口」，造成萬華民眾受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」。

當醫院急診壅塞，面對急診醫師求救，林靜儀在社群平台上回說「呵呵小腦袋」，引發外界批評。另，衛福部次長呂建德日前也針對大罷免首次投票後在自己臉書留下「剿匪也不是一次就成」。對此，石崇良為兩位次長緩頰，他說「每個人都有失言的時候，我也曾經失言。」

石崇良說，當時在立法院備詢時，問及新冠疫情破口在哪裡，當時依據衛福部疫調資料就脫口說出「萬華」，「其實我的本意沒有要傷害任何人，也不知道後面會造成居民的影響。」，如果這樣造成萬華民眾的受傷，不論是心理等受傷，願意道歉，表達歉意。

石崇良說，新冠疫情是大家共同經歷了一場世紀劫難，全體人民來說，也是一種學習，「對我更是一種學習」，而每個人都有講錯話的時候，必須引以為戒。

