莊人祥：祖上燒香才升次長 鄭世忠：不會變成地下部長
內閣改組異動名單包括十個機關、共十六人，行政院長卓榮泰昨率多位準閣員亮相。新任衛福部次長莊人祥表示，他在疾管署工作廿年，應該是祖上有燒香，才能升任次長。
新任運動部長李洋人在國外昨未現身，準政務次長鄭世忠長期主管體育署業務，鄭強調，他不會變成「地下部長」。
卓榮泰昨介紹衛福部新任部長石崇良、次長莊人祥時表示，兩人從「防疫五月天」變成「衛福部雙人組」。
準經濟部長龔明鑫昨表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局。他強調，中小微企業與傳產是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」；同時也期盼落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。
準國發會主委葉俊顯表示，持續推動ＡＩ新十大建設、地方創生三點○、六大區域產業及生活圈等政策，並以「國家發展計畫（一一四至一一七年）」設定的總體目標，穩健推動經濟與就業表現。他也強調，ＡＩ將引領台灣再次騰飛，透過ＡＩ新十大建設，將打好經濟穩固基礎，這項政策將橫跨四個以上部會，對國發會是富有挑戰的任務。
