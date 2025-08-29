聽新聞
0:00 / 0:00

莊人祥：祖上燒香才升次長 鄭世忠：不會變成地下部長

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北報導

內閣改組異動名單包括十個機關、共十六人，行政院長卓榮泰昨率多位準閣員亮相。新任衛福部次長莊人祥表示，他在疾管署工作廿年，應該是祖上有燒香，才能升任次長。

新任運動部長李洋人在國外昨未現身，準政務次長鄭世忠長期主管體育署業務，鄭強調，他不會變成「地下部長」。

卓榮泰昨介紹衛福部新任部長石崇良、次長莊人祥時表示，兩人從「防疫五月天」變成「衛福部雙人組」。

準經濟部長龔明鑫昨表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局。他強調，中小微企業與傳產是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」；同時也期盼落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

準國發會主委葉俊顯表示，持續推動ＡＩ新十大建設、地方創生三點○、六大區域產業及生活圈等政策，並以「國家發展計畫（一一四至一一七年）」設定的總體目標，穩健推動經濟與就業表現。他也強調，ＡＩ將引領台灣再次騰飛，透過ＡＩ新十大建設，將打好經濟穩固基礎，這項政策將橫跨四個以上部會，對國發會是富有挑戰的任務。

莊人祥 衛福部

延伸閱讀

內閣團隊9/1交接 卓榮泰感謝卸任4首長貢獻

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

「AI行動內閣2.0」閣員亮相 莊人祥：升次長祖上有燒香

卓榮泰勉張惇涵入閣：府如高山守碉堡少遇敵人 政院每天渡河搶灘

相關新聞

「我從急診來，最希望解決急診壅塞」 準衛福部長石崇良端出5大措施

準衛福部長石崇良將於下周一上任，今下午與媒體會面。石崇良說，上任後，將有三大重要議題必須處理，分別是「醫療、心理及社會韌...

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月...

莊人祥：祖上燒香才升次長 鄭世忠：不會變成地下部長

內閣改組異動名單包括十個機關、共十六人，行政院長卓榮泰昨率多位準閣員亮相。新任衛福部次長莊人祥表示，他在疾管署工作廿年，應該是祖上有燒香，才能升任次長。

內閣2.0準閣員亮相 卓揆：政院要每天搶灘好幾回

行政院長卓榮泰昨率多位準內閣成員亮相，預計九月一日交接。卓揆介紹由總統府轉任政院秘書長的張惇涵時表示，府院戰鬥工作氣息不...

曾說「破口」萬華 石崇良致歉

在大罷免過程中，衛福部次長林靜儀、呂建德接連失言，引發批評，將於九月一日就任衛福部長的石崇良說，每個人都有講錯話的時候，...

石崇良：明年健保費 漲價機率低

ＡＩ行動內閣二點○」新隊形正式亮相，將於下周一上任的準衛福部長石崇良昨表示，上任後將處理醫療、心理及社會韌性等三大議題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。