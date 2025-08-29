聽新聞
內閣2.0準閣員亮相 卓揆：政院要每天搶灘好幾回

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳屈彥辰林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰（右四）昨率多位準內閣成員亮相，他表示對新團隊有信心。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（右四）昨率多位準內閣成員亮相，他表示對新團隊有信心。記者潘俊宏／攝影

行政院長卓榮泰昨率多位準內閣成員亮相，預計九月一日交接。卓揆介紹由總統府轉任政院秘書長的張惇涵時表示，府院戰鬥工作氣息不同，「在總統府工作好像在高山上守碉堡，敵人難得冒出頭，行政院則是每天渡河、搶灘來回好幾次」，盼張增加團隊戰鬥力。

藍營質疑內閣改組是團隊「小風吹」，次長換得比部長多，卓榮泰表示，他明白任何調整都無法滿足對內閣團隊有批評意見的人，他虛心請求外界給新團隊時間，當新隊形調整出來時，那就是個新團隊，而不是小調整，「給我們時間，我有信心」。

總統府副秘書長張惇涵將轉任政院秘書長，肩負行政立法及府院黨溝通重任。卓榮泰表示，張惇涵歷經中央地方的行政政務經驗，能增加團隊戰鬥力，做好中央地方聯繫工作，為行政院帶來更多改革與年輕新氣象。

張惇涵說，相隔十七年後，他再次回到行政院工作，儘管挑戰在變，不變的是「國家第一人民優先」的初衷，他一貫做事風格是冷靜想想，決定後全力衝衝衝，因為「行動才是最好的證明」。

國民黨立委許宇甄表示，賴清德政府施政方向嚴重背離民意，社會要的是內閣總辭；人民期待的是一個開放、廣納專業人才的政府，而不是依靠派系與賴總統關愛的小圈圈用人。

民眾黨立院黨團總召黃國昌批，如果這樣的幅度被稱為內閣改組，真的是一場大笑話，部分部會首長掌握手上權力，過去這段時間持續撕裂台灣社會、抹紅抹黑在野黨，「這些部長沒有一個被換掉，卓榮泰的用人標準是什麼？」

行政院長卓榮泰（右）昨與即將卸任的國發會主委劉鏡清（左）一起出席活動時，數度擁抱劉。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（右）昨與即將卸任的國發會主委劉鏡清（左）一起出席活動時，數度擁抱劉。記者潘俊宏／攝影

