長照挑戰！失能者上看120萬人 準衛福部長石崇良擬擴大急性後期照護對象

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
準衛福部長石崇良表示，長照3.0即將上路，未來失能人口最高上看120萬人，照顧人力需求會非常嚴峻，除了活躍老化外，將檢討急性後期整合照護計畫（PAC）適用疾病別與照護時間，降低失能率及縮短失能時間。記者杜建重／攝影

衛福部石崇良今天表示，長照3.0即將上路，未來失能人口最高上看120萬人，照顧人力需求非常嚴峻，除了活躍老化外，正也強化腦中風、心肌梗塞等急症黃金救援時間，並將檢討急性後期整合照護計畫（PAC）適用疾病別與時間，降低失能率或縮短失能時間。

石崇良指出，從預防、早期處置到PAC，且強化醫療結合長照，是長照3.0的重點，降低對家庭及社會的負擔。

石崇良說，國內65歲人口約400萬人，依失能率約15％到16％估算，失能人口約60多萬人，預估未來65歲人口高峰將達到770萬人，失能人口高達120多萬人，現在少子女化、工作人口降低，未來照顧人力會非常嚴峻，目前雖然能依靠外籍看護，但能維持多久並不知道。因此，必須未雨綢繆，最好的作法就是降低失能率，即使不幸失能，也要縮短失能時間，換句話說，就是減少臥床的時間。

石崇良說明，從前端來說，先要預防或反轉高齡衰弱，活躍老化，並控制三高慢性病造成的失能問題，因此要適當控制，同時要把握腦中風、心肌梗塞等急症的黃金救援時間，並強化PAC，將檢討還有沒有其他適用疾病別，如骨關節、神經病變等疾病，以及適用時間是否不限於12周，而是可依病人狀況彈性調整。

長照 石崇良 腦中風 衛福部

