藥品關稅韌性考驗 準衛福部長石崇良祭出「學名藥、藥局網」雙箭齊發

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
準衛福部部長石崇良說，面對藥品關稅已盤點尚在專利期的進口藥共214項，其中75至76項為必要性藥品，政府已在特別預算中編列約200億元，將優先守住必要性藥品。記者杜建重／攝影
美國總統川普的藥品關稅，恐影響國人用藥權益。準衛福部石崇良今在健保署與媒體會面表示，藥品韌性是上任後迫切的挑戰之一，其中最為脆弱的就是「專利期的進口藥」，其替代性低又仰賴進口，非常容易受到關稅影響，經盤點尚在專利期的進口藥共214項，其中75至76項為必要性藥品，政府已在特別預算中編列約200億元，將優先守住必要性藥品。

石崇良說，面對藥品關稅議題，變數還很多，目前已鼓勵藥廠針對已過專利期的藥品，加快推動學名藥與生物相似藥上市，分散風險，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。對於即將屆滿專利的藥品，鼓勵國內藥廠及早切入，目前已完成修法，給予前兩家國內製造商與原廠同價待遇，提升誘因。

而已過專利期的藥物，則對於國內製造品項不足三家的成分藥，不僅不調降藥價，必要時甚至能因原料成本調高藥價，以避免廠商退出市場。

他提到，近期民眾關心胰島素供應吃緊，主因是藥廠產線轉移，速效胰島素短期減產，雖然國內還有其他藥廠能供應，但「反應太慢」，導致市場出現控貨現象。因此，未來將加強藥品供貨預警制度，更提出「藥局供應網」構想，仿效疫情期間抗病毒藥的分配模式，讓社區藥局間能快速調藥，避免病人跑遍藥局卻仍買不到藥。

「我們已經在跟藥師公會討論，如何建立像疫情當中的藥局網、藥品供應網。」石崇良說，過去藥品調度受限於法規，如優良運送準則，導致藥品一旦離開供應商，就難以在藥局間流通，未來必須檢討規範，增加藥品調度韌性，讓未來藥品調度、供應平衡上「更敏感、更彈性」。

藥品 藥局 藥師 石崇良 健保署 衛福部

