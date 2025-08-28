「我從急診來，最希望解決急診壅塞」 準衛福部長石崇良端出5大措施

準衛福部長石崇良將於下周一上任，今下午與媒體會面。石崇良說，上任後，將有三大重要議題必須處理，分別是「醫療、心理及社會韌性」，在醫療韌性中，更重視解決急診壅塞，並提出五大措施，從急診病人分流、急診處置流程、護理人力等一一解析。

「我從急診來，最希望解決急診壅塞問題。」石崇良說，醫院急診量能常與季節有關，但新冠疫情後已相對穩定，依健保急診檢傷分類統計，第一、二級危急患者占20％，且住院率高，第三級占70％，第四、五級占10%，而三、四、五級患者約八成都不需住院。他表示，目前正規畫「假日急症中心」可以就近處理一般內、外科急症、兒科等，並鼓勵基層診所假日開診進行分流。

其次，針對輕症、慢性病管理，將加強家醫計畫，降低患者因慢性病控制不佳，而至急診就醫的需求。第三會強化居家及機構內照顧的失能者的緊急處理能力，以區域聯防方式，如像日本有聯合值班方式，在夜間跟假日提供服務，降低急診量能，再搭配在宅急症照顧、早期出院計畫等。

最後是護理人力，石崇良說，「急診壅塞也受護理人力不足影響，床開不出來，人送不上去」，護理人力不足是最大瓶頸。健保署今年推動個別醫院總額，只要醫院增加護理人員薪資、增加開床收治病人，基期就有保障，而衛福部進行中的十二大護理改革措施會繼續做，但「滾動式檢討」，如醫院用關床方式來達到護病比獎勵，完全喪失本意，將對增加人力讓護病比達標的醫院給予不同獎勵。

至於，護理師關注的「三班護病比入法」，石崇良說，「護理師入法是既定政策」會持續推進，往後將約護理團體共同盤點護理人力問題，但真正解方是改善職場環境，才能讓護理師願意留在急重症領域，「除了原本的從醫初心之外，工作環境的改善還是非常、非常重要。」。

