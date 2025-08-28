快訊

台新新光金高層人事新布局 吳昕豪任新壽董事、尚瑞強任新光銀董事

獨／卓揆水龍頭能開多大？八大行庫7月底房貸餘額僅淨增近2400億元

陳歐珀涉收賄逾463萬不認「喬」法案 法官裁定今起再押3個月

石崇良談優先「拆彈」目標 因應關稅、強化藥品韌性

中央社／ 台北28日電

美國關稅戰影響未歇，準衛福部長石崇良今天說，強化藥品韌性將是首要任務之一，除了強化預警、鼓勵在地生產分散風險，也正規劃建立藥品調度制度，提升社區供藥韌性。

行政院「AI行動內閣2.0」陣容今天亮相，儘管9月1日才交接，上午在行政院記者會後，石崇良下午就與媒體見面。

談到上任後優先想「拆彈」的目標，石崇良表示，重點任務之一是審慎面對關稅戰帶來的可能影響，雖然目前尚未對藥品出手，但美國總統川普（DonaldTrump）曾說考慮對進口藥品徵收高達250%的關稅，不能完全沒有準備，接下來需要趕緊從頭盤點。

石崇良表示，在立法院審查的特別預算，包括因應藥品中最脆弱部分，也就是還在專利期內的藥物，替代性不高又仰賴進口，最容易受到關稅影響，健保還有214項這類藥物，其中必要藥品約75項，約200億元；另外，其中有76個品項會在未來5、6年過專利期，因此鼓勵學名藥或生物相似藥來替代，目前已祭出鼓勵措施，前兩張取得藥證者比照原廠藥核價。

在缺藥預警方面，他舉例如近期發生胰島素短缺，經了解是某些藥廠因產線轉移的關係，短期內產能下降，雖然還有其他藥廠可供應，但通報速度不夠快，產能一下子拉不上來，因此必須控貨，讓部分社區藥局、診所無法及時拿到藥，未來將加強預警制度，「早點講才有足夠時間因應」。

另外，安全庫存掌握度也要提升，石崇良說，尤其是藥物調度貨供應平衡上，應該要有更好管理方式，目前正在和藥師公會全國聯合會討論，比照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情規劃藥物供應網。過去調度藥物受法規限制，將檢討改善調度及配送制度，強化藥品供應韌性。

藥品 石崇良 關稅戰

延伸閱讀

影／健保費率調漲？ 石崇良：明年調漲的機會很低

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

相關新聞

「我從急診來，最希望解決急診壅塞」 準衛福部長石崇良端出5大措施

準衛福部長石崇良將於下周一上任，今下午與媒體會面。石崇良說，上任後，將有三大重要議題必須處理，分別是「醫療、心理及社會韌...

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月...

藥品關稅韌性考驗 準衛福部長石崇良祭出「學名藥、藥局網」雙箭齊發

美國總統川普的藥品關稅，恐影響國人用藥權益。準衛福部長石崇良今在健保署與媒體會面表示，藥品韌性是上任後迫切的挑戰之一，其...

將接任經濟部長…龔明鑫辭任元晶法人董事代表人 31日生效

太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫辭任，預計8月31日生效。元晶表示，辭任原因主要是龔明鑫即將接任...

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與...

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。