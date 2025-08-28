石崇良談優先「拆彈」目標 因應關稅、強化藥品韌性

美國關稅戰影響未歇，準衛福部長石崇良今天說，強化藥品韌性將是首要任務之一，除了強化預警、鼓勵在地生產分散風險，也正規劃建立藥品調度制度，提升社區供藥韌性。

行政院「AI行動內閣2.0」陣容今天亮相，儘管9月1日才交接，上午在行政院記者會後，石崇良下午就與媒體見面。

談到上任後優先想「拆彈」的目標，石崇良表示，重點任務之一是審慎面對關稅戰帶來的可能影響，雖然目前尚未對藥品出手，但美國總統川普（DonaldTrump）曾說考慮對進口藥品徵收高達250%的關稅，不能完全沒有準備，接下來需要趕緊從頭盤點。

石崇良表示，在立法院審查的特別預算，包括因應藥品中最脆弱部分，也就是還在專利期內的藥物，替代性不高又仰賴進口，最容易受到關稅影響，健保還有214項這類藥物，其中必要藥品約75項，約200億元；另外，其中有76個品項會在未來5、6年過專利期，因此鼓勵學名藥或生物相似藥來替代，目前已祭出鼓勵措施，前兩張取得藥證者比照原廠藥核價。

在缺藥預警方面，他舉例如近期發生胰島素短缺，經了解是某些藥廠因產線轉移的關係，短期內產能下降，雖然還有其他藥廠可供應，但通報速度不夠快，產能一下子拉不上來，因此必須控貨，讓部分社區藥局、診所無法及時拿到藥，未來將加強預警制度，「早點講才有足夠時間因應」。

另外，安全庫存掌握度也要提升，石崇良說，尤其是藥物調度貨供應平衡上，應該要有更好管理方式，目前正在和藥師公會全國聯合會討論，比照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情規劃藥物供應網。過去調度藥物受法規限制，將檢討改善調度及配送制度，強化藥品供應韌性。

