將接任經濟部長…龔明鑫辭任元晶法人董事代表人 31日生效
太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫辭任，預計8月31日生效。元晶表示，辭任原因主要是龔明鑫即將接任經濟部長。
行政院27日宣布16人內閣異動名單，行政院長卓榮泰今天率領多數準內閣成員亮相。其中，龔明鑫將接任經濟部長，預計9月1日上任。
龔明鑫先前擔任元晶行政院國家發展基金管理會法人董事代表人，元晶公告指出，龔明鑫辭任法人董事代表人，將於8月31日生效。
元晶表示，行政院國家發展基金管理會持有元晶92萬6817股，占有1席董事，龔明鑫辭任後，未來應改派法人董事代表人。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言