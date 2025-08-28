快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

將接任經濟部長…龔明鑫辭任元晶法人董事代表人 31日生效

中央社／ 新竹28日電
太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫（圖）辭任，預計8月31日生效。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫（圖）辭任，預計8月31日生效。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫辭任，預計8月31日生效。元晶表示，辭任原因主要是龔明鑫即將接任經濟部長。

行政院27日宣布16人內閣異動名單，行政院長卓榮泰今天率領多數準內閣成員亮相。其中，龔明鑫將接任經濟部長，預計9月1日上任。

龔明鑫先前擔任元晶行政院國家發展基金管理會法人董事代表人，元晶公告指出，龔明鑫辭任法人董事代表人，將於8月31日生效。

元晶表示，行政院國家發展基金管理會持有元晶92萬6817股，占有1席董事，龔明鑫辭任後，未來應改派法人董事代表人。

編輯推薦

元晶 董事 內閣 龔明鑫 卓榮泰 行政院 經濟部

延伸閱讀

藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

卓內閣改組16人 賴總統揭三特色：年輕、專業、有經驗

內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待

表／政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

相關新聞

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月...

將接任經濟部長…龔明鑫辭任元晶法人董事代表人 31日生效

太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫辭任，預計8月31日生效。元晶表示，辭任原因主要是龔明鑫即將接任...

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與...

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚...

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，閣揆卓榮泰今天率領新任閣員亮相。不過最受矚目的新任運動部長李洋因人在國外並未現身。外界也...

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

衛福部健保署長石崇良接任衛福部長，五大醫事團體今天聯合發表聲明指出，邱泰源部長任內，爭取超過7百億元預算挹注健保，讓點值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。