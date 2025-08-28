影／健保費率調漲？ 石崇良：明年調漲的機會很低

即將接任衛福部部長的中央健保署署長石崇良下午舉行記者會與媒體暢談施政理念，針對健保費率是否調漲，石崇良表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲，但他不知道自己會擔任多久的衛福部長，所以超過一年的事，他無法明確表態。石崇良保守地表示：「基本上，從客觀數據來講，明年調漲健保保費的機會是很低啦」。

石崇良表示，隨著高齡化社會來臨，調漲健保費率是未來絕對會發生的事。從過往來看，健保的支出，醫療費用的成長，主要是來自兩大因素，一個就是65歲以上人口越來越多，其次就是高科技新藥費用的成長。這些醫療需求，就是讓健保財務越來越困難的兩大因素。

石崇良說，未來要從幾個兩方面著手改善健保財源，一個是開源，另一個就是節流。

開源的部分，會針對補充保費的部分，檢討有沒有調整的空間？特別是資本利得相關的收入。至於節流，就是希望大家要把自己的身體顧好，就可以減少健保支出。

媒體追問「未來一年是否調漲健保保費？」

石崇良表示，他不知道自己會做多久的衛福部長，但如果只做一年，他可以明確講：「不會」；但石崇良也語帶保留表示：「我不知道我會做多久」，所以他不會輕易說自己在任內不做什麼，只會講任內「會做什麼」。石崇良最後表示：「基本上，從客觀數據來講，明年調漲健保保費的機會是很低啦」。 針對健保費率是否調漲？準衛福部長石崇良表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲。但他不知道自己會擔任多久的衛福部長，超過一年的事，他無法明確表態。記者杜建重／攝影

商品推薦