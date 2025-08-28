快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

影／健保費率調漲？ 石崇良：明年調漲的機會很低

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
即將接任衛福部部長的石崇良，針對健保費率是否調漲時表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲。記者杜建重／攝影
即將接任衛福部部長的石崇良，針對健保費率是否調漲時表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲。記者杜建重／攝影

即將接任衛福部部長的中央健保署署長石崇良下午舉行記者會與媒體暢談施政理念，針對健保費率是否調漲，石崇良表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲，但他不知道自己會擔任多久的衛福部長，所以超過一年的事，他無法明確表態。石崇良保守地表示：「基本上，從客觀數據來講，明年調漲健保保費的機會是很低啦」。

石崇良表示，隨著高齡化社會來臨，調漲健保費率是未來絕對會發生的事。從過往來看，健保的支出，醫療費用的成長，主要是來自兩大因素，一個就是65歲以上人口越來越多，其次就是高科技新藥費用的成長。這些醫療需求，就是讓健保財務越來越困難的兩大因素。

石崇良說，未來要從幾個兩方面著手改善健保財源，一個是開源，另一個就是節流。

開源的部分，會針對補充保費的部分，檢討有沒有調整的空間？特別是資本利得相關的收入。至於節流，就是希望大家要把自己的身體顧好，就可以減少健保支出。

媒體追問「未來一年是否調漲健保保費？」

石崇良表示，他不知道自己會做多久的衛福部長，但如果只做一年，他可以明確講：「不會」；但石崇良也語帶保留表示：「我不知道我會做多久」，所以他不會輕易說自己在任內不做什麼，只會講任內「會做什麼」。石崇良最後表示：「基本上，從客觀數據來講，明年調漲健保保費的機會是很低啦」。

針對健保費率是否調漲？準衛福部長石崇良表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲。但他不知道自己會擔任多久的衛福部長，超過一年的事，他無法明確表態。記者杜建重／攝影
針對健保費率是否調漲？準衛福部長石崇良表示，如果他在位只有一年，基本上是不會調漲。但他不知道自己會擔任多久的衛福部長，超過一年的事，他無法明確表態。記者杜建重／攝影

保費 健保署 石崇良

延伸閱讀

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

相關新聞

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月...

將接任經濟部長…龔明鑫辭任元晶法人董事代表人 31日生效

太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫辭任，預計8月31日生效。元晶表示，辭任原因主要是龔明鑫即將接任...

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與...

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚...

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，閣揆卓榮泰今天率領新任閣員亮相。不過最受矚目的新任運動部長李洋因人在國外並未現身。外界也...

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

衛福部健保署長石崇良接任衛福部長，五大醫事團體今天聯合發表聲明指出，邱泰源部長任內，爭取超過7百億元預算挹注健保，讓點值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。