接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉
大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月1日上任，今下午與媒體會面，將健保署記者室擠得水洩不通，顯見石崇良的高人氣。對於衛福部次長林靜儀、呂建德日前失言風波，石崇良說，每個人都有講錯話的時候，他也曾經失言萬華是破口，造成萬華民眾受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」。
當醫院急診壅塞，面對急診醫師求救，衛福部次長林靜儀卻在社群平台上跟急診醫師拌嘴，還說「呵呵小腦袋」，引發外界批評。另，衛福部次長呂建德日前也針對大罷免首次投票後，在自己臉書留下「剿匪也不是一次就成」。
對此，石崇良為兩位次長緩頰，「每個人都有失言的時候，我也曾經失言」，當時他在立法院被立委質詢時，被問及新冠疫情破口在哪裡，他當時依據衛福部的疫調資料，就脫口而出就說了「萬華」，「其實，我的本意沒有要傷害任何人，也不知道後面會造成居民的影響。」
石崇良說，如果這樣，造成萬華民眾的受傷，不論是心理等受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」，大家共同經歷了一場世紀劫難，現在更希望大家走出疫情的陰霾，緊密的連結在一起，這對全體人民來說，也是一種學習，「對我更是一種學習」。
石崇良說，每個人都有講錯話的時候，有時這個時候也不用如此嚴肅看待，但必須引以為戒，特別是民眾、媒體關注的議題都要謹言慎行。
至於，這次內閣改組，衛福部部長人選一波三折，相關報導鮮少談到石崇良？石崇良笑說，「偶爾有點傷心」，但他話鋒一轉，接任部長不在他原本的規畫，因他擔任健保署長僅900多天，未滿1千天，特別是健保是重要社會政策，今年正值健保30周年還有很多事要做，希望健保可以永續，「沒有想像現在會離開」。他說，即便現在轉換職位，但都是在衛生體系，一定會全力以赴。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言