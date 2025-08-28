接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月1日上任，今下午與媒體會面，將健保署記者室擠得水洩不通，顯見石崇良的高人氣。對於衛福部次長林靜儀、呂建德日前失言風波，石崇良說，每個人都有講錯話的時候，他也曾經失言萬華是破口，造成萬華民眾受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」。

當醫院急診壅塞，面對急診醫師求救，衛福部次長林靜儀卻在社群平台上跟急診醫師拌嘴，還說「呵呵小腦袋」，引發外界批評。另，衛福部次長呂建德日前也針對大罷免首次投票後，在自己臉書留下「剿匪也不是一次就成」。

對此，石崇良為兩位次長緩頰，「每個人都有失言的時候，我也曾經失言」，當時他在立法院被立委質詢時，被問及新冠疫情破口在哪裡，他當時依據衛福部的疫調資料，就脫口而出就說了「萬華」，「其實，我的本意沒有要傷害任何人，也不知道後面會造成居民的影響。」

石崇良說，如果這樣，造成萬華民眾的受傷，不論是心理等受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」，大家共同經歷了一場世紀劫難，現在更希望大家走出疫情的陰霾，緊密的連結在一起，這對全體人民來說，也是一種學習，「對我更是一種學習」。

石崇良說，每個人都有講錯話的時候，有時這個時候也不用如此嚴肅看待，但必須引以為戒，特別是民眾、媒體關注的議題都要謹言慎行。

至於，這次內閣改組，衛福部部長人選一波三折，相關報導鮮少談到石崇良？石崇良笑說，「偶爾有點傷心」，但他話鋒一轉，接任部長不在他原本的規畫，因他擔任健保署長僅900多天，未滿1千天，特別是健保是重要社會政策，今年正值健保30周年還有很多事要做，希望健保可以永續，「沒有想像現在會離開」。他說，即便現在轉換職位，但都是在衛生體系，一定會全力以赴。

