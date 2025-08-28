快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
準衛福部長石崇良說，每個人都有講錯話的時候，他曾經失言萬華是破口，造成萬華民眾受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」。記者沈能元／攝影
準衛福部長石崇良說，每個人都有講錯話的時候，他曾經失言萬華是破口，造成萬華民眾受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」。記者沈能元／攝影

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部石崇良預計9月1日上任，今下午與媒體會面，將健保署記者室擠得水洩不通，顯見石崇良的高人氣。對於衛福部次長林靜儀、呂建德日前失言風波，石崇良說，每個人都有講錯話的時候，他也曾經失言萬華是破口，造成萬華民眾受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」。

當醫院急診壅塞，面對急診醫師求救，衛福部次長林靜儀卻在社群平台上跟急診醫師拌嘴，還說「呵呵小腦袋」，引發外界批評。另，衛福部次長呂建德日前也針對大罷免首次投票後，在自己臉書留下「剿匪也不是一次就成」。

對此，石崇良為兩位次長緩頰，「每個人都有失言的時候，我也曾經失言」，當時他在立法院被立委質詢時，被問及新冠疫情破口在哪裡，他當時依據衛福部的疫調資料，就脫口而出就說了「萬華」，「其實，我的本意沒有要傷害任何人，也不知道後面會造成居民的影響。」

石崇良說，如果這樣，造成萬華民眾的受傷，不論是心理等受傷，「我很願意道歉，表達我的歉意」，大家共同經歷了一場世紀劫難，現在更希望大家走出疫情的陰霾，緊密的連結在一起，這對全體人民來說，也是一種學習，「對我更是一種學習」。

石崇良說，每個人都有講錯話的時候，有時這個時候也不用如此嚴肅看待，但必須引以為戒，特別是民眾、媒體關注的議題都要謹言慎行。

至於，這次內閣改組，衛福部部長人選一波三折，相關報導鮮少談到石崇良？石崇良笑說，「偶爾有點傷心」，但他話鋒一轉，接任部長不在他原本的規畫，因他擔任健保署長僅900多天，未滿1千天，特別是健保是重要社會政策，今年正值健保30周年還有很多事要做，希望健保可以永續，「沒有想像現在會離開」。他說，即便現在轉換職位，但都是在衛生體系，一定會全力以赴。

萬華 石崇良 健保署 衛福部 新冠肺炎

延伸閱讀

業界盼調整醫療險保費 許舒博：保險應回歸實質保障

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

相關新聞

接任衛福部長首談「萬華破口」失言風波 石崇良：我很願意道歉

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良預計9月...

將接任經濟部長…龔明鑫辭任元晶法人董事代表人 31日生效

太陽能廠元晶今天公告，法人董事代表人、行政院秘書長龔明鑫辭任，預計8月31日生效。元晶表示，辭任原因主要是龔明鑫即將接任...

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與...

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚...

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，閣揆卓榮泰今天率領新任閣員亮相。不過最受矚目的新任運動部長李洋因人在國外並未現身。外界也...

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

衛福部健保署長石崇良接任衛福部長，五大醫事團體今天聯合發表聲明指出，邱泰源部長任內，爭取超過7百億元預算挹注健保，讓點值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。