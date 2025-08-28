快訊

內閣團隊9/1交接 卓榮泰感謝卸任4首長貢獻

中央社／ 台北28日電

內閣異動底定，新任內閣團隊成員將於9/1起陸續交接。行政院卓榮泰今天感謝即將卸任的國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源及數發部長黃彥男過去貢獻，也提醒新團隊「計利當計天下利，只求為國不求名」。

行政院昨天宣布10機關、共16人的內閣異動名單，卓榮泰今天主持完行政院會後，率領準內閣成員出席記者會，宣布行動創新AI內閣2.0啟動。根據行政院規劃，除準運動部長李洋、3位次長於9月9日運動部掛牌當天就任外，其餘新閣員於9月1日上任。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中說，過去一年多來，行政團隊歷經行政院與立法院兩院磨合、歷經國家財政秩序及結構的重大改變，颱風侵擾及正面臨最後關鍵時刻的美國關稅談判，而在經過7月、8月兩次投票後，行政團隊深刻感受到社會民意，希望行政團隊能做明顯、大幅度而且有效率的改變與調整。

卓榮泰說，面對社會的各項要求，應由行政院長承擔所有責任與社會回應，但過去這一年還有許多擘劃中或正在執行的工作，甚至明年度中央政府總預算，也是從這一年多的經驗累積而成，形成國家的重要政策，因此行政團隊將更多必要發展的國家計畫放入明年度中央政府總預算中，全力執行，且總統賴清德需要行政團隊繼續堅守崗位，守住國家重要政策，因此行政團隊必須再挺起胸膛，再接再厲。

卓院長也感謝劉鏡清、郭智輝、邱泰源及黃彥男過去的貢獻，並祝福4人凡事順利、平安健康。他說，4人中有人因為就任後日以繼夜的工作而累壞身體，不得不暫時放下工作，也有人選擇回到學術界或專業實務領域，希望未來在團隊有需要的時候，依然能借重他們的經驗及專長，和團隊一起合作。

卓榮泰同時勉勵所有內閣團隊成員「計利當計天下利，只求為國不求名」，提醒大家每一項工作都是為了福國利民，為天下人民創造利益，同時為了國家，不求個人任何名與利。

