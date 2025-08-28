快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，依目前財務估算，明年健保安全準備金仍有一個月以上的結餘，客觀來說，明年「漲健保費的機會是很低的」。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，依目前財務估算，明年健保安全準備金仍有一個月以上的結餘，客觀來說，明年「漲健保費的機會是很低的」。記者沈能元／攝影

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部石崇良今下午與媒體會面，將健保署記者室擠得水洩不通，顯見石崇良的高人氣，其將於9月1日正式上任。對於健保財務拮据，明年健保費是不是會調漲？石崇良說，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，依財務估算，明年健保安全準備金仍有一個月以上，客觀來說，明年不會漲保費。

石崇良說，台灣今年邁入超高齡社會，隨著65歲以上人口占比將達到20%，相較過去10年，65歲以上長者的醫療支出增加40％，高科技、新藥則成長37%，而隨著人口高齡化，醫療費用一定增加，因此健保財務十分困難，若依原本做法，目前健保收入，一般保費占75%、補充保費占近9％，其他為公務預算挹注，但隨著高齡化，工作人口下降，民眾負擔會壓力沉重，面對財務須非常審慎

媒體提問，部長如此說明，任內是不是就不會輕易調漲保費？石崇良說，一個人的任期多久都不知道，如果他只做一年，「我可以說不會」，但他不知道他會做多久，因此，他不會輕易說在任期內不做什麼事，所提到的都是希望做到哪些事情。

石崇良說，國發會已經核定明年健保總額成長率已是高推估5.5%，因此，依目前財務估算，明年健保安全準備金仍有一個月以上的結餘，客觀來說，明年「漲健保費的機會是很低的」。

保費 石崇良 衛福部 健保總額

延伸閱讀

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

卓榮泰勉張惇涵入閣：府如高山守碉堡少遇敵人 政院每天渡河搶灘

內閣小幅度改組 國教盟針對李洋等3名新閣員提3點期待

卓內閣改組16人 賴總統揭三特色：年輕、專業、有經驗

相關新聞

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與...

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚...

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，閣揆卓榮泰今天率領新任閣員亮相。不過最受矚目的新任運動部長李洋因人在國外並未現身。外界也...

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

衛福部健保署長石崇良接任衛福部長，五大醫事團體今天聯合發表聲明指出，邱泰源部長任內，爭取超過7百億元預算挹注健保，讓點值...

林宜敬：盼助數位產業賺大錢 形成正向循環

準數發部長林宜敬今天表示，將持續推動人工智慧（AI）產業、資安韌性、打詐等施政重點，強化數位政府建設，盼數位產業幫助台灣...

葉俊顯接國發會主委 推動 AI 新十大建設助台灣再起飛

行政院長卓榮泰28日上午宣布「行動創新AI內閣2.0」正式啟動，準國發會主委葉俊顯表示，人工智慧（AI）將引領台灣再次騰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。