健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與媒體會面，將健保署記者室擠得水洩不通，顯見石崇良的高人氣，其將於9月1日正式上任。對於健保財務拮据，明年健保費是不是會調漲？石崇良說，國發會已核定明年健保總額成長率為高推估5.5%，依財務估算，明年健保安全準備金仍有一個月以上，客觀來說，明年不會漲保費。

石崇良說，台灣今年邁入超高齡社會，隨著65歲以上人口占比將達到20%，相較過去10年，65歲以上長者的醫療支出增加40％，高科技、新藥則成長37%，而隨著人口高齡化，醫療費用一定增加，因此健保財務十分困難，若依原本做法，目前健保收入，一般保費占75%、補充保費占近9％，其他為公務預算挹注，但隨著高齡化，工作人口下降，民眾負擔會壓力沉重，面對財務須非常審慎

媒體提問，部長如此說明，任內是不是就不會輕易調漲保費？石崇良說，一個人的任期多久都不知道，如果他只做一年，「我可以說不會」，但他不知道他會做多久，因此，他不會輕易說在任期內不做什麼事，所提到的都是希望做到哪些事情。

石崇良說，國發會已經核定明年健保總額成長率已是高推估5.5%，因此，依目前財務估算，明年健保安全準備金仍有一個月以上的結餘，客觀來說，明年「漲健保費的機會是很低的」。

商品推薦