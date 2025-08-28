影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊
行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚劉主委任內推動六大產業生活圈概念與地方基礎建設的政績，即使他今天因健康因素請辭，賴總統仍再三表示劉主委可以離開崗位，但是不能離開團隊，劉鏡清對此回應，我們是好朋友，應該就是以後什麼事可以隨時「Line」我。
國發會主委劉鏡清原本不在這波名單中，但因為身體健康因素，體重一個月劇降7公斤，賴總統也曾2、3天打一次電話給他，要他身體健康後才能上班，劉主委在工作與健康抉擇下因此請辭。
劉鏡清今天表示，他仍然對台灣新創有很大的興趣，他願意為台灣新創來做義工，尤其這幾年他帶隊到日本與新創及創投界交流，已經建立起很緊密的關係，他去APEC時也有很多國家盛讚台灣的產業與新創環境，所以他願意繼續投入台灣新創產業，幫助更多的年輕人。
