快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

楊金龍重回A級！全球央行總裁評比出爐 僅3國拿下最高評等A+

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）下午與國發會主委劉鏡清（右）一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓榮泰數度與劉主委擁抱，並表示他可以離開崗位但是不能離開團隊。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午與國發會主委劉鏡清（右）一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓榮泰數度與劉主委擁抱，並表示他可以離開崗位但是不能離開團隊。記者潘俊宏／攝影

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚劉主委任內推動六大產業生活圈概念與地方基礎建設的政績，即使他今天因健康因素請辭，賴總統仍再三表示劉主委可以離開崗位，但是不能離開團隊，劉鏡清對此回應，我們是好朋友，應該就是以後什麼事可以隨時「Line」我。

國發會主委劉鏡清原本不在這波名單中，但因為身體健康因素，體重一個月劇降7公斤，賴總統也曾2、3天打一次電話給他，要他身體健康後才能上班，劉主委在工作與健康抉擇下因此請辭。

劉鏡清今天表示，他仍然對台灣新創有很大的興趣，他願意為台灣新創來做義工，尤其這幾年他帶隊到日本與新創及創投界交流，已經建立起很緊密的關係，他去APEC時也有很多國家盛讚台灣的產業與新創環境，所以他願意繼續投入台灣新創產業，幫助更多的年輕人。

國發會主委劉鏡清（圖）下午出席創業大聯盟競賽啟動記者會時表示，以後有事可以隨時聯絡。記者潘俊宏／攝影
國發會主委劉鏡清（圖）下午出席創業大聯盟競賽啟動記者會時表示，以後有事可以隨時聯絡。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午與國發會主委劉鏡清（右）一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓榮泰與劉鏡清握手致意，並表示他可以離開崗位但是不能離開團隊。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午與國發會主委劉鏡清（右）一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓榮泰與劉鏡清握手致意，並表示他可以離開崗位但是不能離開團隊。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午與國發會主委劉鏡清（右）一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，劉鏡清表示他很願意做台灣新創產業的義工。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午與國發會主委劉鏡清（右）一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，劉鏡清表示他很願意做台灣新創產業的義工。記者潘俊宏／攝影

劉鏡清 行政院 卓榮泰 國發會

延伸閱讀

卓榮泰：因應新版財劃法3調整 校園電費回歸地方

證交所連續二年參與台日創新高峰會 積極推動創新板上市業務

內閣改組16人異動…卓榮泰：過去團隊「只求為國不求名」 盼給新成員鼓勵

術後體重大減因健康請辭 劉鏡清透露：總統都說不正常

相關新聞

健保財務拮据需調高健保費率？新任衛福部長石崇良：明年機會很低

大罷免失利後，賴政府啟動內閣改組，行政院長卓榮泰今在行政院會後公布「AI行動內閣2.0」新隊形。準衛福部長石崇良今下午與...

影／劉鏡清請辭 卓揆數次擁抱、盼離開崗位不離開團隊

行政院內閣改組，國發會主委劉鏡清因身體健康因素請辭。行政院長卓榮泰下午與劉鏡清一起出席創業大聯盟競賽啟動記者會，卓揆盛讚...

運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，閣揆卓榮泰今天率領新任閣員亮相。不過最受矚目的新任運動部長李洋因人在國外並未現身。外界也...

五大醫團讚邱泰源爭取7百億挹注健保 籲石崇良維持總額成長率5.5%

衛福部健保署長石崇良接任衛福部長，五大醫事團體今天聯合發表聲明指出，邱泰源部長任內，爭取超過7百億元預算挹注健保，讓點值...

林宜敬：盼助數位產業賺大錢 形成正向循環

準數發部長林宜敬今天表示，將持續推動人工智慧（AI）產業、資安韌性、打詐等施政重點，強化數位政府建設，盼數位產業幫助台灣...

葉俊顯接國發會主委 推動 AI 新十大建設助台灣再起飛

行政院長卓榮泰28日上午宣布「行動創新AI內閣2.0」正式啟動，準國發會主委葉俊顯表示，人工智慧（AI）將引領台灣再次騰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。