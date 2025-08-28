運動部9/9掛牌…體育署長轉次長 鄭世忠：我不會變成「地下部長」

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，閣揆卓榮泰今天率領新任閣員亮相。不過最受矚目的新任運動部長李洋因人在國外並未現身。外界也好奇現任體育署長鄭世忠的角色？鄭世忠強調，他不會變成「地下部長」？

行政院上午舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，閣揆卓榮泰率領新任內閣閣員公開亮相。其中最受矚目的運動部首任部長李洋、由於還在國外並未現身。

卓榮泰說，運動部將在9月9日掛牌，李洋還有時間將和國人正式見面。不過今天到場的還有內定運動部政次、現任體育署長鄭世忠，卓榮泰說，鄭世忠擔任體育署長後，「台灣的金牌多了很多」，希望往後繼續締造金牌的紀錄。

新任閣員中另一位備受矚目的便是原民會副主委、前職棒投手陳義信，陳義信說他是第一次當公務人員，說話要謹言慎行，未來要為原住民找工作、還要為培養運動員跨部會合作。

在等待記者會時，陳義信笑說和體育署長鄭世忠很熟，各界有問題可以盡量問（鄭）。

不過由於鄭世忠長期主管體育署業務，同時也主責推動運動部的成立，如今擔任次長，引發外界好奇鄭會不會成為運動部的「地下部長」？鄭世忠回應「不會」並說部長來（比大拇指）。

另一方面，球評石明瑾說，李洋接任運動部長後，應該大刀闊斧改革「不要讓運動部成為體育署X2」，似乎讓現任署長鄭世忠顯得有點尷尬，鄭世忠面對追問，僅低調回應「謝謝」。

