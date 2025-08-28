衛福部健保署長石崇良接任衛福部長，五大醫事團體今天聯合發表聲明指出，邱泰源部長任內，爭取超過7百億元預算挹注健保，讓點值維持在0.95元以上，有效減緩醫療機構經營壓力，石崇良上任後，首先要維持健保總額成長率在5.5%以上，並進一步爭取更多公務預算的補助，以維繫健保制度永續運作。

五大醫團包括台灣醫院協會、醫師公會全聯會、護師公會全聯會、私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會。聲明指出，邱泰源部長在健保總額協商與資源分配中，爭取超過7百億元預算，維持健保點值，減輕醫療機構經營壓力，並確保病人能持續獲得高品質醫療服務，「對這份努力與貢獻，表達誠摯謝意。」

五大醫團指出，除確保健保總額穩定成長，也期望衛福部能對健保政策進行更深入研究與規劃，因應台灣醫療發展所面的結構性挑戰，如超高齡老年化社會、新藥新科技成本高升、醫事人力缺口、急重難症醫師出走醫院、以及護理人力招募困難等問題，皆亟需更積極的政策因應與支持。

另，五大醫團表示，近期美國關稅政策，勢必導致進口藥品及醫材價格上升，，進一步推升醫療物價與醫院營運成本，呼籲石部長能及早提出對策，協助醫療體系有效化解衝擊，避免影響民眾就醫權益。

五大醫團指出，石崇良部長深耕醫療政策及健保制度，歷任司長、主任秘書、常務次長、健保署長等職務，具完整歷練，對台灣醫療事務熟悉，且與各層級醫療院所及醫事人員，建立良好溝通管道，過去公共事務推動過程中，石部長均展現高度協調能力及專業判斷能力，站在民眾權益優先立場，兼顧醫界實務運作可行性，最大化平衡點，深獲各界肯定。

