葉俊顯接國發會主委 推動 AI 新十大建設助台灣再起飛

行政院長卓榮泰28日上午宣布「行動創新AI內閣2.0」正式啟動，準國發會主委葉俊顯表示，人工智慧（AI）將引領台灣再次騰飛，他接任後會把AI新十大建設列為重點推動項目，為台灣奠定穩固基礎。

對於自己上任後的目標，葉俊顯指出，未來將延續並加速落實既定計畫，依2025至2028年國家發展計畫總體目標持續推動，確保經濟與就業表現穩健。施政重點包括AI新十大建設、地方創生3.0、重大公共建設審議預警與退場治理機制，以及六大生活與產業區域四大政策。

他強調，AI是引領台灣再次騰飛的重要產業，影響將持續數十年，此時推動AI新十大建設，將為台灣打下堅實基礎。該政策橫跨四個以上部會，對國發會而言是極具挑戰的任務。

至於地方創生3.0，葉俊顯表示，將聚焦青年培力、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作與深化國際連結等五大項目，並持續擴大青年培力工作站與獎勵機制。

他強調，這些政策需仰賴國發會發揮跨部會協調與管考角色，並結合行政院智慧國家推動小組等平台，與部會及地方政府協力，才能確保各項目標如期完成，達成國家發展整體目標。

