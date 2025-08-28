龔明鑫接掌經濟部 揭三大施政重點
準經濟部長龔明鑫28日表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局。他強調，中小微企業與傳產是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」；同時也期盼落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。
行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，由行政院長卓榮泰宣布龔明鑫接任經濟部長。龔明鑫致謝卓榮泰與副院長鄭麗君一年多來的信任與支持，並表示很高興能重回經濟部「娘家」。
談到施政重點，龔明鑫指出，第一是強化經濟基礎建設，包括能源與治水。明年度及未來治水預算將大幅增加，經濟部會全力落實。第二是協助傳產及中小微企業發展。他提到，中小微企業多元振興計畫與治水，正是卓榮泰在有限預算中主動增加的部分，顯示其重要性。過去無論美中貿易戰或疫情挑戰，「我們都挺過來了」，相信這次也能攜手再度突破。
第三則是科技產業布局。龔明鑫表示，過去9年透過投資台灣三大方案，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色。未來將推動AI新十大建設，包括矽光子、量子計算與機器人等計畫，並落實「立足台灣、布局全球」的政策方向，推動台灣邁向經濟日不落國。
龔明鑫強調，國際經貿新秩序正在改變，從川普時期的變局到當前供應鏈重組，全球訂單結構面臨挑戰。政府必須因應新局，高科技產業更需加快全球布局。他最後說，過去一年多以來，他都在思考如何協助產業應對挑戰、落實願景，「等我回到福州街（經濟部）再向大家完整報告」。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言