龔明鑫接掌經濟部 揭三大施政重點

準經濟部長龔明鑫28日表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局。他強調，中小微企業與傳產是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」；同時也期盼落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，由行政院長卓榮泰宣布龔明鑫接任經濟部長。龔明鑫致謝卓榮泰與副院長鄭麗君一年多來的信任與支持，並表示很高興能重回經濟部「娘家」。

談到施政重點，龔明鑫指出，第一是強化經濟基礎建設，包括能源與治水。明年度及未來治水預算將大幅增加，經濟部會全力落實。第二是協助傳產及中小微企業發展。他提到，中小微企業多元振興計畫與治水，正是卓榮泰在有限預算中主動增加的部分，顯示其重要性。過去無論美中貿易戰或疫情挑戰，「我們都挺過來了」，相信這次也能攜手再度突破。

第三則是科技產業布局。龔明鑫表示，過去9年透過投資台灣三大方案，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色。未來將推動AI新十大建設，包括矽光子、量子計算與機器人等計畫，並落實「立足台灣、布局全球」的政策方向，推動台灣邁向經濟日不落國。

龔明鑫強調，國際經貿新秩序正在改變，從川普時期的變局到當前供應鏈重組，全球訂單結構面臨挑戰。政府必須因應新局，高科技產業更需加快全球布局。他最後說，過去一年多以來，他都在思考如何協助產業應對挑戰、落實願景，「等我回到福州街（經濟部）再向大家完整報告」。

