快訊

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

開箱文／Pixel 10 Pro XL變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚

龔明鑫接掌經濟部 揭三大施政重點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
新任經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
新任經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

經濟部龔明鑫28日表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球布局。他強調，中小微企業與傳產是台灣產業發展的根本，「經濟部永遠和產業站在一起」；同時也期盼落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景。

行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，由行政院長卓榮泰宣布龔明鑫接任經濟部長。龔明鑫致謝卓榮泰與副院長鄭麗君一年多來的信任與支持，並表示很高興能重回經濟部「娘家」。

談到施政重點，龔明鑫指出，第一是強化經濟基礎建設，包括能源與治水。明年度及未來治水預算將大幅增加，經濟部會全力落實。第二是協助傳產及中小微企業發展。他提到，中小微企業多元振興計畫與治水，正是卓榮泰在有限預算中主動增加的部分，顯示其重要性。過去無論美中貿易戰或疫情挑戰，「我們都挺過來了」，相信這次也能攜手再度突破。

第三則是科技產業布局。龔明鑫表示，過去9年透過投資台灣三大方案，台灣在全球供應鏈中扮演關鍵角色。未來將推動AI新十大建設，包括矽光子、量子計算與機器人等計畫，並落實「立足台灣、布局全球」的政策方向，推動台灣邁向經濟日不落國。

龔明鑫強調，國際經貿新秩序正在改變，從川普時期的變局到當前供應鏈重組，全球訂單結構面臨挑戰。政府必須因應新局，高科技產業更需加快全球布局。他最後說，過去一年多以來，他都在思考如何協助產業應對挑戰、落實願景，「等我回到福州街（經濟部）再向大家完整報告」。

布局 經濟部 龔明鑫

延伸閱讀

卓榮泰勉張惇涵入閣：府如高山守碉堡少遇敵人 政院每天渡河搶灘

藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

卓內閣改組16人 賴總統揭三特色：年輕、專業、有經驗

談內閣改組眼眶泛紅 卓榮泰哽咽感謝閣員「只求為國不求名」

相關新聞

「AI行動內閣2.0」閣員亮相 莊人祥：升次長祖上有燒香

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，總統府副秘書長張惇涵轉任行政院秘書長，他強調，自己都是直接切入主題、解決問題，因為「行動...

內閣16人異動 賴總統：4個優先目標 盼更符合社會期待

大罷免失敗後，行政院啟動內閣改組。賴清德總統今天表示，希望內閣重新調整之後，能夠以四個優先作為目標，第一是經濟發展優先，...

藍白批內閣小風吹做個樣子 卓榮泰：給我們時間「我有信心」

行政院長卓榮泰今率多位準內閣成員亮相，面對藍營質疑內閣團隊小風吹，次長換得比部長多，卓回應，他明白，任何調整都無法滿足對...

葉俊顯接國發會主委 推動 AI 新十大建設助台灣再起飛

行政院長卓榮泰28日上午宣布「行動創新AI內閣2.0」正式啟動，準國發會主委葉俊顯表示，人工智慧（AI）將引領台灣再次騰...

龔明鑫接掌經濟部 揭三大施政重點

準經濟部長龔明鑫28日表示，未來施政將聚焦三大重點，包括強化國家經濟基礎建設、協助傳產與中小微企業，以及推動科技產業全球...

卓揆宣布新內閣 盼龔明鑫、葉俊顯深化經濟布局

行政院長卓榮泰28日親自主持內閣改組記者會，宣布內閣團隊調整並介紹新入閣的成員。此次內閣調整，共有10個部會做調整，異動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。