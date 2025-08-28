卓揆宣布新內閣 盼龔明鑫、葉俊顯深化經濟布局

行政院長卓榮泰28日親自主持內閣改組記者會，宣布內閣團隊調整並介紹新入閣的成員。此次內閣調整，共有10個部會做調整，異動人數多達16位，其中，行政院秘書長龔明鑫轉任經濟部長、前中經院長葉俊顯接任國發會主委。卓榮泰說，龔、葉分別是總體經濟、個體經濟專家，希望在經濟議題中，能有更深入周延的看法。

卓榮泰指出，今天他用一種非常期待，也有一點激動的心情，這時候邀請各界領域的專家或是意見領袖加入到內閣團隊，都是人生境遇上極大挑戰，要調整工作、說服家庭、強化心理狀態甚至要有更好的體力，才能跟現有團隊用最快速時間整合為一個有團隊合作精神的行動AI內閣2.0。

卓榮泰說，龔明鑫剛剛陪他最後一次主持行政院會，過去15個月來朝夕相處，有時候是整整一個禮拜7天都見面，有時候是在飛機上從午餐吃到晚餐，龔陪他看很多國家經濟建設，還有很多地方受到風災、水災的搶救跟復原，這原來就是龔的專業領域。

卓榮泰提到，賴總統跟他討論到很多經濟議題時，都會回頭請教總體經濟專家龔明鑫，非常感謝龔明鑫能夠去到經濟部，未來在國家高科技產業、中小微企業多元振興方案、水利能源、民生物資重要建設，都會發揮長才。

至於國發會主委葉俊顯，卓榮泰說，葉現在還在中研院，執政團隊從中研院借一員大將過來，他是前中華經濟研究院的院長，對於整體的公共跟政治經驗非常豐富；而且有個專長，對於賽局理論相當有研究，是個體經濟、數理經濟的專家，「請他來主持國發會的大計，對國家經濟發展的主軸方向速度以及大戰略，都要在國發會這個小內閣中，充分發揮他的戰力」。

卓榮泰說，龔明鑫是總體經濟、葉俊顯是個體經濟，他們兩個除了交情以外就是辯論，希望能帶來各個領域、在經濟議題中，能有更深入周延的看法。

此外，對於總統府副秘書長張惇涵轉任行政院秘書長，卓榮泰表示，張惇涵歷經中央地方以及行政、政務的各項重要工作，從總統府來到行政院，「我要跟他說，我經常用一句話形容，我也待過總統府，總統府好像在高山上守標靶，敵人難得冒出一個頭來，但是到行政院是每天搶灘，來回好幾次，那種戰鬥工作的氣息完全不一樣」。

卓榮泰指出，張惇涵歷經中央地方行政政務的各項考核學習跟歷練，這次特別請他來接任秘書長的工作，一方面能增加團隊的各項戰力，也更做好中央地方各項聯繫工作，希望他能把院內帶來更多改革、革新的年輕新氣息。

張惇涵表示，相隔17年再次回到行政院工作服務，挑戰在改變，不變的是一直以來的初衷，國家第一、人民優先，從國安團隊回到行政團隊，單位不一樣但都是戰鬥位置。

張惇涵表示，決策時冷靜想想、決定後全力衝衝衝，是他一貫堅持的做事風格；他指出，他向來很少個人開場白，都是直接切入主題、解決問題，「過去如此、現在如此、未來也是如此，我相信行動才是最好的證明」。

張惇涵表示，賴總統領導國安團隊、卓院長帶領行政團隊，整個執政團隊all in、上下一心，「讓台灣穩健前行，這是我們身上不可迴避的責任」。

卓榮泰說，執政團隊將用最快速度整頓，也是依照總統所指示的四大調整來調整內閣人事，「我會要求未來所有人要加速行動、積極任事、有感施政，回應給國人這段時間對執政團隊所有的指教與強烈要求，我們都必須一一面對」。

