「AI行動內閣2.0」閣員亮相 莊人祥：升次長祖上有燒香

大罷免過後，行政院啟動內閣改組，總統府副秘書長張惇涵轉任行政院秘書長，他強調，自己都是直接切入主題、解決問題，因為「行動才是最好的證明」。新任國發會主委葉俊顯表示，將持續推動「AI新十大建設」、「地方創生3.0」及「六大區域產業及生活圈」等四大政策。新任衛福部次長莊人祥則說，他在疾管署工作20年，應該是祖上有燒香，才能升任次長。

行政院上午舉行「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，閣揆卓榮泰率領新任內閣閣員公開亮相。張惇涵表示，相隔17年後，他再次回到行政院工作。挑戰在改變，不變的是「國家第一、人民優先」的初衷。張惇涵說，他一貫的做事風格決策時冷靜想想，決定後全力衝衝衝；他強調自己很少個人開場白，都是直接切入主題、解決問題，因為「行動才是最好的證明」。他並強調，賴總統領導國安團隊、卓院長領導行政團隊，執政團隊ALL IN，上下一心讓台灣穩健前行。

準國發會主委葉俊顯表示，將延續既定方向，以「國家發展計畫(民國114至117年)」設定的總體目標，穩健推動經濟與就業表現。他說將著重四政策，首先為AI新十大建設。他強調AI將引領台灣再次騰飛，透過AI新十大政策，將打好經濟穩固基礎，這項政策將橫跨4個以上部會，對國發會是富有挑戰的任務。

其次將推動「地方創生3.0」，鎖定青年培力、多元途徑、基礎建設、跨域合作、國際連結等五大項目。第三為針對重大公共建設，落實審議、預警、退場治理機制、確保品質期程。他指出第四項工作為「六大區域產業及生活圈」，希望以140項建設、9大生活機能，推動「首都圈黃金廊帶」、「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、「東部慢活城鄉與低碳樂活離島」，落實均衡台灣。

他強調，這些政策都仰賴國發會發揮跨部會橫向協調、績效管考的角色，將結合行政院智慧國家推動小組等院級平台，與各部會及地方協力。確保達成國家發展整體目標。

卓榮泰並形容衛福部新任部長石崇良、次長莊人祥是從「防疫五月天」變成「衛福部雙人組」，石崇良說，從昨天起就收到許多關心，讓他感受到更多期許鞭策，前任部長邱泰源一年的領導下，推出很多健康台灣政策，得到具體成果但還有很多問題挑戰要加速克服，未來他會持續傾聽民眾、醫護人員及產業的聲音，回應問題加速改革。

莊人祥則說，他在疾管署工作20年，應該是祖上有燒香才升任次長。他強調未來會持續推動衛福部政務，希望讓衛福部成為人民信賴的部會。

